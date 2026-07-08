61 Yıl Terzilik Yapan Reşat Yavuz'un Endişesi - Son Dakika
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61 Yıl Terzilik Yapan Reşat Yavuz'un Endişesi

61 Yıl Terzilik Yapan Reşat Yavuz\'un Endişesi
08.07.2026 12:58
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76 yaşındaki Reşat Yavuz, terzilik mesleğinin geleceğinden endişeli, çırak yetişmiyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 76 yaşındaki terzi Reşat Yavuz, çocuk yaşta başladığı terzilik mesleğini 61 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Alaplı Rampalı Çarşı'da 35 yılı aşkın süredir hizmet veren Yavuz, mesleğin en büyük sorununun çırak yetişmemesi olduğunu söyledi.

İlçede 1964 yılının Temmuz ayında çırak olarak başladığı meslekte 52 yıldır usta olarak çalışan Reşat Yavuz, zorunlu eğitim sistemi ve gençlerin farklı mesleklere yönelmesi nedeniyle terzilik mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduğunu ifade etti. "Böyle giderse 10 yıl sonra elbise ve pantolon dikecek terzi bulmak zorlaşacak" diyen Yavuz, gençlerin el sanatlarına yönelmesini istedi.

Mesleğe çocuk yaşta başladığını anlatan Yavuz, "1964 Temmuz ayından bu yana bu mesleğin içindeyim. Altı yıl çıraklık yaptıktan sonra kalfalık dönemim başladı. 1975 yılının 1 Nisan tarihinde kendi iş yerimi açarak ustalığa adım attım. Allah sağlık verdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Eskiden tamamen el işçiliğiyle çalıştıklarını belirten Yavuz, teknolojinin gelişmesiyle makinelerin yaygınlaştığını ancak çırak yetişmediği için mesleğin geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi.

Bir dönem atölyesinde dört kişinin çalıştığını ifade eden Yavuz, "Bir kalfamız vardı, rahmetli oldu. Oğlum da benim meslektaşım. Şu anda Düzce'de terzilik yapıyor. Yıllarca kamu kurumlarına, daire müdürlerine ve Demir Çelik çalışanlarına özel dikim elbiseler yaptım" diye konuştu.

'52 yıllık makinesini hala kullanıyor'

İlk dikiş makinesini 52 yıl önce satın aldığını anlatan Yavuz, yıllar içinde birçok makine değiştirmesine rağmen ilk makinesini hiç elden çıkarmadığını söyledi.

"İlk aldığım Elmas marka makinem hala çalışıyor. Çok makine aldım, sattım, yeniledim ama ilk göz ağrımı satmadım. Hala aktif olarak kullanıyorum." diyen Yavuz, 1983 yılında Alaplı'ya ilk baskı makinesini de kendisinin getirdiğini belirtti.

Makinesini satın almak isteyenler olduğunu dile getiren Yavuz, "İlk üretim olduğu için satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Benim için manevi değeri çok büyük" ifadelerini kullandı.

61 yıllık meslek hayatını geride bırakan Reşat Yavuz, gençlere seslenerek terziliğin bereketli ve saygın bir meslek olduğunu, ancak yeni ustalar yetişmezse yakın gelecekte bu mesleği icra edecek kişi bulmanın zorlaşacağını sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 61 Yıl Terzilik Yapan Reşat Yavuz'un Endişesi - Son Dakika

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