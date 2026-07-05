61 Yılın Ustası: Süleyman Camkıran

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki tenekeci ustası Süleyman Camkıran, 61 yıldır büyük bir sevgiyle sürdürdüğü mesleğini ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü heyecanıyla yapmaya devam ediyor. Çırak yetişmemesinden yakınan Camkıran, geleneksel mesleklerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

1961 yılında mesleğe adım atan 74 yaşındaki Süleyman Camkıran, aradan geçen 61 yıla rağmen tezgahının başından ayrılmadığını belirterek, "Allah'ıma şükürler olsun, 61 yıldır bu meslek sayesinde çorbamı kaynatıyorum. Eski tenekelerin tamirini yapıyor, yeni teneke işleri üretiyor, mutfak davlumbazları hazırlıyor, ilaçlama makinelerini tamir ediyor, ibrik, teneke soba, su oluğu gibi birçok işi yapıyorum. Gücüm yettiğince de çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Yılların verdiği tecrübe ile Sarıgöl'ün tanınan ustaları arasında yer alan ve ilçede "Yılın Ahisi" seçilen Camkıran, en büyük üzüntüsünün mesleğe ilgi duyan gençlerin olmaması olduğunu ifade etti. Çırak bulmanın her geçen gün daha da zorlaştığını dile getiren Camkıran, "Mesleğimiz hala geçerli ama ilgi yok. Gençler bu işlere yönelmiyor. Oysa bu meslek bana her şeyi verdi. Ben de mesleğimi çok seviyorum." diye konuştu.

İlerleyen yaşına rağmen üretmeye devam eden Camkıran, geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. - MANİSA