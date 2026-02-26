Ermeniler tarafından 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Türk'ün katledildiği Hocalı Katliamı, Samsun'da anıldı.

Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı Türk sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesinin 34. yıl dönümünde Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türk Soydaşlar Derneği tarafından Samsun'da Hocalı Katliamı Şehitleri Anma ve Hocalı Gözyaşım programı düzenlendi. Azerbaycan'ın resmi açıklamasına göre 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 kişinin öldürüldüğü katliamın anma programında konuşan dernek başkanı Dr. Mesude Veliyeva Altun, şunları söyledi:

"Hocalı soykırımını anmak için Samsun'da toplandık. Soykırım, çok vahşi ve acı verici bir olay. Hocalı katliamı tarihteki en büyük suçlardan birisidir. O karlı kışta, soğuk havada Hocalı'nın insanlarına Ermeni kuvvetleri vahşeti yaşattı. İnsanlarımız evlerinden ayrı düştü, ormanlara dağıldı. Çoluk, çocuk, yaşlı kimseyi ayırt etmeden 613 vatandaşımızı katlettiler. Bu katliamları kendi gözlerimizle de gördük. Cesetlerimizi bile vermiyorlardı. Cesetlerimiz tanınmaz halde idi. Ermeni Zori Balayan bu vahşeti kendi kahramanlıkları gibi anlatıyordu. Birçok Türk evinde çocukların cama çivilendiğini, işkence edildiğini gördük. Zorbalayan da doktor ve kendi bıçağıyla çocukların derisini yüzerek bir Türk çocuğunun kaç dakikada öldüğünü görmek istediğini ve 7 dakikada öldüğünü söylüyor. Hamile kadınlarımızın karnını süngüyle deldiler. Birçok Türk'ü alıp işkence yapmışlardı. Biz, sadece Hocalı değil tüm şehitlerimizi her gün anıyoruz. Onların sayesinde ayaktayız. Allah, şehitlerimizden razı olsun. Şu anda topraklarımız varsa, yaşıyorsak, Karabağ'ı geri alabildiysek çok şükür o şehitlerimiz sayesindedir. Biz, şehitlerimize ömür boyu borçluyuz. Allah onlara ömür boyu rahmet eylesin, gazilerimizden Allah razı olsun. Var olsun Türk kardeşliği."

Anma programına siyasi parti temsilcileri de katılım gösterirken, program katılımcıların konuşmalarının ardından sona erdi. - SAMSUN