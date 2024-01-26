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64 yaşındaki Veysel Elmas, gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika
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64 yaşındaki Veysel Elmas, gençlere taş çıkartıyor

Çankırı'da yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporu ile yaşına aldırış etmeden gençlere taş çıkartıyor. Kolları çocuklar için sıvayan Elmas, yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalışıyor.

64 yaşındaki Veysel Elmas, gençlere taş çıkartıyor
26.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:52
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Çankırı'da yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporu ile yaşına aldırış etmeden gençlere taş çıkartıyor. Kolları çocuklar için sıvayan Elmas, yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalışıyor.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında heves olarak tanıştığı taekwondo sporunu yarım asırdır yapmaya devam ediyor. Gençken katıldığı birçok turnuvadan madalya alan Elmas, yaşına aldırış etmeden spora devam ediyor. Elmas, yaptığı hızlı ve dinç taekwondo hareketleriyle gençlere taş çıkartıyor. Branşında çeşitli başarılar elde eden Elmas, yeni şampiyonlar yetiştirebilmek için gençlere taekwondo eğitimi veriyor.

"Hedefim şampiyon çıkartmaktan önce ahlaklı, hedefli, sağlıklı sporcular yetiştirmek"

Gençlerin şampiyonluktan önce sağlıklı ve ahlaklı olması gerektiğini kaydeden Elmas, "Gençlerimize bilgi ve becerilerimizi gelenek ile göreneklerimizi sporla birlikte vermeye devam edeceğiz. Her spor hocasının hayali, sporcularının çeşitli dereceler elde etmesi ama ben bunun tam tersini düşünüyorum. Sporcum, sağlıklı, örf ve adetlerimize bağlı ahlaklı daha sonra şampiyonalara, İlk önce sporcularımız anne babaya saygıda kusur etmesin, büyüklerine karşı saygılı olsun, argo kelimeler kullanmasın ben buna önem veriyorum. Tüm eğitimcilerinde böyle olduğunu düşünüyorum. Bir sporcu kazanabilir de kaybedebilir de ama hedefe daha da odaklanması lazım. Ama hedefim şampiyon çıkartmaktan önce ahlaklı, hedefli, sağlıklı sporcular yetiştirmek" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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