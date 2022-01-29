643 vatandaşın sorunları çözüldü - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri 2021 yılı içerisinde Alo 183'e gelen 643 vatandaşın sorunlarının çözümünü gerçekleştirerek dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda uygulamaya alınan ve aile ile ilgili herhangi bir sorun yaşandığı zaman aranacak ilk numara olan Alo 183 Düzce'de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'de 2021 yılı içerisinde binlerce çağrı alan Alo 183'de değerlendirme uygun bulunan 643 olay Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi. 643 vatandaşın sorun, görüş ve önerisini çözüme kavuşturan ekipler çalışmaları ile dikkat çekti. - DÜZCE