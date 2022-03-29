65 yaş üstü büyükler, kendi yetiştirdikleri mahsuller ile yemek yarışması düzenledi - Son Dakika
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65 yaş üstü büyükler, kendi yetiştirdikleri mahsuller ile yemek yarışması düzenledi

29.03.2022 00:58
65 yaş üstü büyükler, kendi yetiştirdikleri mahsuller ile yemek yarışması düzenledi

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü büyükler, kendi yetiştirdikleri mahsuller ile yemek yarışmasında hünerlerini sergilediler.

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü büyükler, kendi yetiştirdikleri mahsuller ile yemek yarışmasında hünerlerini sergilediler.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ilçede yaşayan 65 yaş üstü büyüklerin, kendi akranları ile birlikte vakit geçirmeleri, sosyalleşmeleri ve çeşitli eğitimler ile topluma karışmaları için hayata geçirdiği Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. 65 yaş üstü büyükler yemek hünerlerini son zamanlarda izlenme rekorları kıran bir televizyon programından esinlenerek düzenlenen 'Master Tuzla' yarışmasında sergilediler. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nin bahçesinde bulunan seralarda kendi ürettikleri mahsuller ile yarışan 65 yaş üstü büyükler, birbirinden güzel yemekler yaptılar. Jüri üyeleri de yine Yaşlılar Merkezi sakinleri oldu. 65 yaş üstü büyükler yemek yarışmasının yanı sıra, canlı müzik ve oyunlar eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadılar. Nermin Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da katıldı.

"Bugün çok güzel eğlendik"

Lezzet yarışmasında hünerlerini sergileyen Kezban Günbeyi, "Allah Belediyemizden ve Başkanımızdan razı olsun. Buraya geliyoruz ve eğleniyoruz. Yemek yarışmasına dahil olduk. Birinci olmadık ama ikinci olduk. Sağlık olsun. Başka zaman inşallah kazanırız" dedi.

Saime Başdemir ise, "Yaşlılar merkezine her hafta geliyoruz. Bize çok güzel bakıyorlar. Bugün oynadık, türküler söyledik. Yarışma yaptık. Çok güzel eğlendik" dedi. - İSTANBUL

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Tuzla Belediyesi, Yemek Tarifi, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 65 yaş üstü büyükler, kendi yetiştirdikleri mahsuller ile yemek yarışması düzenledi - Son Dakika


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