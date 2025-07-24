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65 Yaşında Ehliyet Aldı

65 Yaşında Ehliyet Aldı
24.07.2025 12:10
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Suphiye Demirel, torununu sınava götürürken ehliyet almayı başardı, azmiyle örnek oldu.

Şanlıurfa'da 65 yaşındaki bir kadın, torununu götürdüğü ehliyet sınavından sonra kursa kaydolup ondan önce ehliyet sahibi oldu. Akranlarına seslenen Demirel, "Çıkın çıkın gelin, çok güzel bir duygu, ben çok mutluyum" dedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki 4 çocuk annesi ve torun sahibi Suphiye Demirel, geçen yıl torununu ehliyet sınavının yapılacağı alana götürdü. Torununun direksiyon sınavını izleyen Demirel, ehliyet almaya karar verdi. Kursa kaydını yapan Demirel, 8 aylık eğitimin ardından sınava girdi. Girdiği ilk yazılı sınavdan 82 puan alan Demirel, direksiyon sınavını da ilk sınavda geçmeyi başardı. Torunundan önce ehliyetine kavuşan Demirel, çok mutlu olduğunu belirterek herkesin bu duyguyu yaşaması gerektiğini söyledi.

Öğrenmenin yaşı yoktur

Girdiği yazılı ve direksiyon sınavlarını ilk seferde geçen Suphiye Demirel, "Yaşım 65, şu anda ehliyetimi aldım, çok mutluyum. Ben torunumu sınav alanına getirdim. Onu görünce çok heveslendim, çok isteğim oldu. Bir de ben böyle şeylerde biraz azimliyim, yani çok seviyorum. Karar verdim, eşim de destek çıktı. Toplam 8 ay çabaladım çok şükür ilkte sınavları geçtim. Ehliyetimi de aldım. Yazılı sınavda da çok başarılıydım. Onu da ilkte geçtim. 50 yıldır ilkokulu bitirmişim ama 82 puan aldım. Öz Ceylan Sürücü Kursu ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes çıksın çıksın geldin. İnsan azimli olduktan sonra her şeyi başarır. Öğrenmenin yaşı yoktur. Her yaşta her şeyi başarabilirsin, yapabilirsin. Çıkın çıkın gelin, çok güzel bir duygu, ben çok mutluyum. Darısı herkesin başına" dedi.

Diğer öğrencilere ilham oldu

Kurs hocası Sözder Dayan, Suphiye Demirel'in azmine hayran kaldıklarını söyleyerek, "Suphiye teyze ehliyet için gelip bize başvuruda bulundu. Azim doluydu, bizlere de azim oldu. Çoğu öğrencimize de ilham oldu. Ehliyetini verdik, hayırlı olsun. Tek seferde bütün sınavları geçti. Başarı ve azmine bizler de hayran kaldık" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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