65 yaşındaki judocu, Cabar'da şehit edilen 83 kişi için yürüdü - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Cabar katliamının 101. Yıldönümünde, 65 yaşındaki judocu Unur Dalkılınç, Cabar'daki Milli Mücadele Şehitliği'ne saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

1921 yılında Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 vatandaşın şehit edildiği Cabar katliamının 101. yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Cabar şehitlerini unutmayan Türkiye Horting Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Yardımcısı, Judo Antrenörü ve Ulusal Judo Kuraş Hakemi 65 yaşındaki Unur Dalkılınç, Yunanlılar tarafından çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden şehit edilen 83 Cabarlı ile tüm şehit ve gaziler anısına Çivril Cumhuriyet Meydanı'ndan Cabar'da yer alan Milli Mücadele Şehitliği'ne saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Duygularını dile getiren Judocu Unur Dalkılınç, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz ruhlarını selamlamak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdim. Bu vatan için canlarını ortaya koyan sayısız zaferler kazanarak tarih yazan şanlı ecdadın torunlarıyız. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Burada desteklerini esirgemeyen Çivril Belediye Başkanımız Niyazi Vural'a şahsım, Türkiye Judo Federasyonu ve Türkiye Horting Federasyonu adına selam ve saygılarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

Katliamın üzerinde tam 101 yıl geçti. Bundan 101 yıl önce Yunan askerleri, 83 Cabarlı vatandaşı yakarak şehit etmişti. - DENİZLİ