65 yaşındaki judocu, Cabar'da şehit edilen 83 kişi için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

65 yaşındaki judocu, Cabar'da şehit edilen 83 kişi için yürüdü

02.04.2022 12:47
65 yaşındaki judocu, Cabar'da şehit edilen 83 kişi için yürüdü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Cabar katliamının 101. Yıldönümünde, 65 yaşındaki judocu Unur Dalkılınç, Cabar'daki Milli Mücadele Şehitliği'ne saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Cabar katliamının 101. Yıldönümünde, 65 yaşındaki judocu Unur Dalkılınç, Cabar'daki Milli Mücadele Şehitliği'ne saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

1921 yılında Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 vatandaşın şehit edildiği Cabar katliamının 101. yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Cabar şehitlerini unutmayan Türkiye Horting Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Yardımcısı, Judo Antrenörü ve Ulusal Judo Kuraş Hakemi 65 yaşındaki Unur Dalkılınç, Yunanlılar tarafından çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden şehit edilen 83 Cabarlı ile tüm şehit ve gaziler anısına Çivril Cumhuriyet Meydanı'ndan Cabar'da yer alan Milli Mücadele Şehitliği'ne saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Duygularını dile getiren Judocu Unur Dalkılınç, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz ruhlarını selamlamak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdim. Bu vatan için canlarını ortaya koyan sayısız zaferler kazanarak tarih yazan şanlı ecdadın torunlarıyız. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Burada desteklerini esirgemeyen Çivril Belediye Başkanımız Niyazi Vural'a şahsım, Türkiye Judo Federasyonu ve Türkiye Horting Federasyonu adına selam ve saygılarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

Katliamın üzerinde tam 101 yıl geçti. Bundan 101 yıl önce Yunan askerleri, 83 Cabarlı vatandaşı yakarak şehit etmişti. - DENİZLİ

65 yaşındaki judocu, Cabar'da şehit edilen 83 kişi için yürüdü

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor

Türkiye, Denizli, Milli, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 65 yaşındaki judocu, Cabar'da şehit edilen 83 kişi için yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:54:59. #1.11#
SON DAKİKA: 65 yaşındaki judocu, Cabar'da şehit edilen 83 kişi için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement