663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu

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(EDİRNE) - 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu. Serhat Gökmen, Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda 40 başpehlivan eleme usulüyle mücadele etti. 3 turda gerçekleşen elemelerin 3'üncü turunda 18 başpehlivan mücadele ederken kazanan 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi. Adın çeyrek finale yazdıran isimler, Serhat Gökmen, Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş oldu.

Yarı finalde 4, finalde ise 2 başpehlivan mücadele edecek. Finalde rakibini yenen isim 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olacak ve 550 bin TL para ödülü kazanacak.