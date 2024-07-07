663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu - Son Dakika
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivanın isimleri belli oldu. Serhat Gökmen, Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş çeyrek finale yazdırdı. Yarı finalde 4, finalde ise 2 başpehlivan mücadele edecek ve kazanan 550 bin TL para ödülü alacak.

07.07.2024 10:01
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(EDİRNE) - 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu. Serhat Gökmen, Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda 40 başpehlivan eleme usulüyle mücadele etti. 3 turda gerçekleşen elemelerin 3'üncü turunda 18 başpehlivan mücadele ederken kazanan 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi. Adın çeyrek finale yazdıran isimler, Serhat Gökmen, Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Taş oldu.

Yarı finalde 4, finalde ise 2 başpehlivan mücadele edecek. Finalde rakibini yenen isim 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olacak ve 550 bin TL para ödülü kazanacak.

Kaynak: ANKA

Yusuf Can Zeybek, Mustafa Arslan, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Enes Doğan, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu - Son Dakika
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