67 Yaşında Diplomayı Aldı, Gazeteci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

67 Yaşında Diplomayı Aldı, Gazeteci Oldu

Filiz Aydın, 67 yaşında üniversiteyi bitirip gazeteciliğe adım atarak hayalini gerçekleştirdi.

03.02.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azmetti, 67 yaşından sonra üniversiteyi bitirip gazeteciliğe başladı

- Hep hayalini kurduğu üniversiteyi yıllar sonra bitirip diploma sahibi oldu

- Filiz Aydın: "Okuluma çok sevinerek başladım, 4 yıl eğitim gördük"

- "Yeri geldiği zaman her sözde bir hikayem var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşamını sürdüren Filiz Aydın, yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi 67 yaşında bitirip hem diplomasını aldı hem de gazeteci oldu.

Kent merkezindeki bir iş hanında dükkanı bulunan Filiz Aydın, küçüklüğünden beri hayali olan üniversite hayatını Anadolu Üniversitesi'nde '60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi' ile yaşadı. Tesadüf eseri keşfettiği Tazelenme Üniversitesi'nde 4 yıl okuyan Aydın, eğitim süreci başarıyla tamamlayarak diploma sahibi oldu. Ardından, arkadaşının iş yerinde yine tesadüf eseri tanıştığı bir gazete sahibi tarafından müdür olarak işe alınan azimli kadın, 67 yaşından sonra gazeteci oldu. Her sözde bir hikayesi olan Filiz Aydın, bu yaşta böyle işlerle uğraşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Okuluma çok sevinerek başladım, 4 yıl eğitim gördük"

Çocuklarını büyüttükten sonra üniversite okumak istediğini ifade eden Aydın, "Telefonumda Anadolu Üniversitesi'nde 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi'ni keşfettim. Hemen gidip kaydımı yaptırdım. Yedekten 25'inci sıradaydım, kabul edildim. Okuluma çok sevinerek başladım, 4 yıl eğitim gördük. Çok güzel ortamlarımız oldu, yeni şeyler öğrendik, gönüllü hocalar bize bilgi verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, haklarını helal etsinler. Hangi bölüm diye soranlara ben her bölüm diye cevap verdim çünkü her bölümden gönüllü hocalar bize bilgiler verdiler" dedi.

"Yeri geldiği zaman her sözde bir hikayem var"

Arkadaşının dükkanında tesadüf eseri bir gazete sahibiyle tanıştığını belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Atilla Bey bana, 'Çalışacak mısınız' diye sordu. Ben de, 'Bu yaşta nereye gireriz' diye cevap verdim. 'Ben size müdürlük teklif ediyorum' deyince kabul ettim, böyle bir gazetecilik serüveni başladı. 67 yaşından sonra gazeteci oldum diyeyim. Yeri geldiği zaman her sözde bir hikayem var. Her konuyu bir güzel söz söyleyip de bitiriyorum. Çok mutlu oluyorum, bu yaşta bunları başarıp becerdiğime de çok çok seviniyorum. 80 yaşındaki bir kadın üniversitemle ilgili olarak, 'Çok gereksiz bir uğraşı' demişti. 'O sizin düşünceniz' dedim, kimseye karşı kötü bir şey söylemedim. Çünkü sonunda insan başarınca kazanıyor."

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel 67 Yaşında Diplomayı Aldı, Gazeteci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: 67 Yaşında Diplomayı Aldı, Gazeteci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.