671 yıldır bu kazanlar kaynıyor - Son Dakika
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Yerel

671 yıldır bu kazanlar kaynıyor

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Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde her yıl pişirilen 'Dede aşı' isimli yemek için binlerce kişi köye akın etti. 671 yıldır süren bu gelenek, bu yıl da devam etti. Köy sakinleri, atalarından miras kalan bu geleneği yaşatarak köye gelen misafirlere 13 çeşit bakliyat kullanılarak yapılan 'Dede aşı'yı ikram etti. Misafirler, yemekten sonra bolluk ve bereket için dua etti ve köy sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

07.05.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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671 yıldır bu kazanlar kaynıyor

Yılda bir kez pişen yemeği yemek için binlerce kişi bu köye akın etti

BURSA - Bursa'da köylüler tarafından yılda bir kez pişirilen yemek için binlerce kişi köye akın etti. 671 yıldır devam eden gelenek bu yıl da bozulmadı.

Bursa'nın Keles ilçesi Sorgun köyü sakinleri atalarından kalma yüzlerce yıllık geleneği ilk günkü gibi yaşatıyor. Her hıdırellezde "bolluk ve bereket getirsin" diye köylüler tarafından sadece bu köye özel 13 çeşit bakliyat kullanılarak 'Dede aşı' isimli yemek pişiriliyor. Tüm köy sakinleri imece usulü kazanlarda tonlarca 'Dede aşı' herkes tarafından çok seviliyor.

Kazanlarda pişen bu yemek için herkes köye davet ediliyor. Bu yıl 671 defa pişen bu asırlık lezzetler için şehir içi ve dışından binlerce kişi köye ziyarette bulundu. Köye gelen misafirlere köyün gençleri tarafından 'Dede aşı' yemeği servis edildi. Yemeğin ardından bolluk ve bereket için dua edildi. Yemeği yiyen misafirler Sorgun köyü sakinlerine misafirperverlikleri için dua etti.

Atalarından miras kalan bu geleneği bu yıl 671'incisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Bu gelenek bize atalarımızdan miras, köyümüzde yetişen 13 çeşit bakliyattan dede aşı dediğimiz yemeği yaparak köyümüze gelen misafirlere ikram ediyoruz. Sadece köyümüzde pişen bu yemeğin ünü il sınırlarını aştı. Köyümüze şehir içi ve dışından binlerce misafir geldi. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladık. Misafirler yaptığımız etkinlikten çok memnun kalarak ayrıldı. Seneye de 672'incisini yapacağımız hayrımıza herkesi bekleriz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 671 yıldır bu kazanlar kaynıyor - Son Dakika

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