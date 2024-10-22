7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda Gençlerden Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda Gençlerden Yoğun İlgi

7\'nci Kayseri Kitap Fuarı\'nda Gençlerden Yoğun İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda 1 milyon'dan fazla ziyaretçi tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Fuarda sunulan hizmetler arasında ulaşım, spor ve kültür konuları ön plandaydı.

22.10.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ziyaretçi rekorları kıran 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda gençler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Öğrenci ve genç dostu bir belediye anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde vatandaştan gelen talep ve önerilere ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen fuarlarından olan ve örnek gösterilen 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda kurduğu stantta yoğun ilgi gördü. Büyükşehir personeli, ulaşım hizmetlerinden spor, kültür ve kütüphane hizmetlerine, KAYBİS'ten otoparka, zabıta denetim hizmetlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık bilgi verdi.

1 milyon 85 bin 214 kişinin ziyaret ettiği 10 gün süren kitap fuarının son gününe kadar standa, gençler başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisi olurken, Akıllı Şehir Kayseri uygulaması hakkında bilgiler de verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, kayseri, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda Gençlerden Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda Gençlerden Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.