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7. sınıf öğrencilerinden LÖSEÇ-DER'e anlamlı destek - Son Dakika

7. sınıf öğrencilerinden LÖSEÇ-DER'e anlamlı destek

24.11.2021 14:13
7. sınıf öğrencilerinden LÖSEÇ-DER'e anlamlı destek

İstanbul Avcılar Cihangir Ortaokulu 7-N sınıfının öğrenci velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Lösemili Hastalar İçin Gelecek Umut Derneği'ne (LÖSEÇ-DER) öğrenciler, öğretmenler ve okulları adına aralarında para toplayarak anlamlı bir bağışta bulundu.

İstanbul Avcılar Cihangir Ortaokulu 7-N sınıfının öğrenci velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Lösemili Hastalar İçin Gelecek Umut Derneği'ne (LÖSEÇ-DER) öğrenciler, öğretmenler ve okulları adına aralarında para toplayarak anlamlı bir bağışta bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Avcılar Cihangir Ortaokulu 7-N sınıfı öğrencilerinin velileri, lösemi tedavisi gören çocukların tedavilerine destek olmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda; öğrenciler, öğretmenler ve okul adına toplanan para 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Lösemili Hastalar İçin Gelecek Umut Derneği'ne (LÖSEÇ-DER) bağışlandı.

LÖSEÇ-DER Başkanı Ali Kadir Durna ve yönetim kurulu üyeleri de, Avcılar Cihangir Ortaokulu 7-N sınıfı öğretmeni Güven Saltaş'a plaket ve teşekkür belgesi yollayarak; öğretmene, öğrencilere ve velilere Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirdikleri anlamlı katkılardan dolayı teşekkür etti. - İZMİR

7. sınıf öğrencilerinden LÖSEÇ-DER'e anlamlı destek
7. sınıf öğrencilerinden LÖSEÇ-DER'e anlamlı destek

Öğretmenler Günü, Umut Derneği, Cihangir, Avcılar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7. sınıf öğrencilerinden LÖSEÇ-DER'e anlamlı destek - Son Dakika


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