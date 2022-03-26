7 ülkeden 60 öğrenci Van'ı gezdi - Son Dakika
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7 ülkeden 60 öğrenci Van'ı gezdi

26.03.2022 00:57
7 ülkeden 60 öğrenci Van'ı gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi, öğrenci değişim programı (ERASMUS) projesiyle Van'da eğitim gören 7 farklı ülkeden 60 öğrenciye Akdamar Adası'nı gezdirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, öğrenci değişim programı (ERASMUS) projesiyle Van'da eğitim gören 7 farklı ülkeden 60 öğrenciye Akdamar Adası'nı gezdirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 'Şehr-i Van'ı geziyorum' projesi çerçevesinde şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına devam ediyor. Kültür ve turizm etkinlikleri bünyesinde daha önce öğrencilerin konuk olduğu gezilerin son misafirleri yurtdışından Van'a okumaya gelen Erasmus öğrencileri oldu. Irak, Suriye, Filistin, Özbekistan, Türkmenistan, Ürdün ve Mısır'dan gelerek Erasmus projesiyle Van'da eğitim gören 60 öğrenci, büyükşehir belediyesine ait ücretsiz servislerle Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesine geldi. Buradan tekneyle adaya geçen öğrenciler, ada ve kilise çevresinde vakit geçirerek bol bol fotoğraf çekildi. Profesyonel rehber eşiğinde ada tarihi ve kilise hakkında bilgi alan öğrencilere, program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Eğlenceli ve oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, programda emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN

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Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası, Erasmus, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7 ülkeden 60 öğrenci Van'ı gezdi - Son Dakika


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