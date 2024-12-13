70 Yaşında Ehliyet Aldı

Yerel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde siroz hastası olan oğlunu hastanedeki tedavi süreçlerine ehliyetsizlik nedeniyle götüremeyen 70 yaşındaki baba, sürücü kursuna yazılıp sürücü belgesini aldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ergin Sertgöz, siroz hastası olan oğlunun tedavileri için hastaneye ehliyetsizlik nedeniyle götüremeyince, sürücü belgesi almak için bir kursa yazıldı. Daha önce hiç araç kullanmamış olan Sertgöz, geçtiğimiz aylarda Gazipaşa ilçesindeki bir kursa başvurarak ilk adımı attı.

Sınavı ilk denemede geçti

Azim ve kararlılıkla kurs eğitimini başarıyla tamamlayan Sertgöz, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'nda büyük bir başarı göstererek sınavı ilk denemede geçti. Direksiyon eğitimini ise usta öğretici Zübeyde Akgül'den alan Sertgöz, direksiyon sınavına iki kez katılmak zorunda kaldı. İlk denemesinde parkuru tamamlayamayan Sertgöz, pes etmeyerek ikinci sınavında başarıya ulaştı ve 70 yaşında sürücü belgesine kavuştu.

Sertgöz, sınav sonunda hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yakınlarıyla yaşarken, çevresindekilere de azim ve kararlılığıyla ilham oldu.

Ehliyet almasındaki sebebin oğlu olduğunu aktaran Sertgöz, "Oğlum siroz hastasıydı. Kimse götürmemize yardımcı olmuyordu. Ben de araç kullanmayı bilmiyordum ve ehliyetim de yoktu. Kursa yazıldım ve belgemi aldım. Emeği olanlardan Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA