70 yaşındaki çevre dostu köylü, bayram alanındaki çöpleri topladı - Son Dakika
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Yerel

70 yaşındaki çevre dostu köylü, bayram alanındaki çöpleri topladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her hafta başka bir köyde düzenlenen hacet bayramı etkinliklerinde Hacı Halimler köyünün bayramında 70 yaşındaki Mustafa Pekyavuz, alana atılan çöplerine eline aldığı poşetle tek tek topladı. Yaşına rağmen çevre dostu olan Pekyavuz, alanın temiz kalmasını sağlayarak vatandaşların takdirini topladı.

15.07.2024 17:34
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her hafta başka bir köyde düzenlenen hacet bayramı etkinliklerinde Hacı Halimler köyünün bayramında 70 yaşındaki Mustafa Pekyavuz, alana atılan çöplerine eline aldığı poşetle tek tek topladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır hacet bayramı etkinlikleri yaz aylarında devam ediyor. Son olarak Hacı Halimler köyünün bayramı binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. Hacet bayramında 70 yaşındaki çevre dostu Mustafa Pekyavuz, bayram alanına atılan çöplerden rahatsız oldu. Yaşına rağmen eline aldığı poşetle, yere atılan çöpleri tek tek topladı. Alanın temiz kalmasını sağlayan çevre dostu Pekyavuz, vatandaşları takdirini topladı. - BOLU

Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 70 yaşındaki çevre dostu köylü, bayram alanındaki çöpleri topladı - Son Dakika

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