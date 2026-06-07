70 Yaşındaki Çiftin Bisikletle Türkiye Turu

Isparta'da yaşayan ve emekli olduktan sonra 10 yıldır pedal çevirerek Türkiye'yi gezen 70 yaşındaki Mehmet Kırkıcı ile 59 yaşındaki eşi Duygu Kırkıcı, 27 gün süren yolculuğun ardından Hatay'a ulaştı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Kırkıcı ile 59 yaşındaki Duygu Kırkıcı, emekli olduktan sonra hobi olarak başlayan bisiklet sevdalarını 2016 yılında tutkuya dönüştüler. Kendilerine özel bisikletler alan Kırkıcı çifti, bütün ihtiyaç duyacakları eşyaları alarak Türkiye'yi gezmeye başladılar. Türkiye'yi pedal çevirerek gezen Kırkıcı çifti, şehir şehir gezdiler. Bu yıl ise 7 Mayıs'ta Isparta'dan yola çıkan Kırkıcı çifti, bisikletleriyle pedal çevirerek 27'nci günde Hatay'a ulaştılar. Bir gece Hatay'da kalan Kırkıcı çifti, Hatay'dan Gaziantep'e gitmek için gece gündüz pedal çevirmeye devam ettiler. Türkiye'nin birçok şehrini gezdiklerini söyleyen Kırkıcı çifti, bu yılda Akdeniz sahillerinde gezerek rotayı tamamlamak istiyor.

"Emekli olup hiçbir işe yaramamak değil de kendini böyle farklı hobilerle oyalamak derken bisikletin bize uygun olduğunu gördük"

2016 yılında ilk pedalı atmalarıyla tutkularının başladığını ifade eden Duygu Kırkıcı, "Bu yıl 7 Mayıs'ta Isparta Senirkent'ten çıktık ve bugün 27'nci günümüzdeyiz. Isparta Senirkent'ten Antakya'yı özellikle görmek istedik. Dün de bu muradımıza erdik. Şimdi her yıl eşimle birlikte, Anadolu'nun bir yerinden bisikletle evimizden çıkarız ve rotamızı tayin ederiz. Son orta noktaya gelir ve oradan da farklı rotadan döneriz. Bu yıl Akdeniz sahilini çizmek istedik. Türkiye sınırlarını çizmiştik, sadece Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz kaldı. Her yıl dediğim gibi farklı illerimizi, ilçelerimizi görmeye çalışıyoruz. Ölmeden önce ülkemizi tanımak istiyoruz. Bisiklet tutkumuz 2016 yılında başladı. Emekli olup hiçbir işe yaramamak değil de kendini böyle farklı hobilerle oyalamak derken bisikletin bize uygun olduğunu gördük. Bisiklet sürmekten çok keyif aldık. Ondan sonra da profesyonel olarak şu anda devam etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle herkese öneriyorum. Çünkü özellikle ülkemizi tanımak, farklı kültürlerle, coğrafyalarla ve insanlarla tanışmayı tavsiye ediyorum" dedi.

"'Gidip görmediğimiz, suyunu içmediğimiz köy bizim değildir' diyerek köy yollarından bisikletle Türkiye turu yapmaya çalışıyoruz"

"Gidip görmediğimiz, suyunu içmediğimiz köy bizim değildir" anlayışıyla 10 yıldır pedal çevirerek Türkiye'yi gezen Mehmet Kırkıcı, "Şairin dediği gibi 'orada bir köy var uzakta, gitmesek de gelmesek de o köy bizimdir' dediği sözünün tersini yapmaya çalışıyoruz. 'gidip görmediğimiz, suyunu içmediğimiz köy bizim değildir' diyerek görebildiğimiz ve gidebildiğimiz kadar köy yollarından bisikletle Türkiye turu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de kuzeyde, Karadeniz sahilini çizdik ve şimdi de güneyde, Akdeniz sahilini çizmeye çalışıyoruz. Isparta'dan çıktık ve şu anda Gaziantep'e doğru gidiyoruz. Sınırdan Kilis üzerinden Gaziantep'e çıkacağız. Bizim çadırımız ve uyku tulumumuz var. Herhangi bir şeyimiz ve eksiğimiz yok. Sadece elektrik ve su ihtiyacımız oluyor. Ondan sonra bir de tuvalet ihtiyacı, en büyük ihtiyaçlardan birisi. Onun haricinde hemen hemen her şeyimiz sırtımızda dolaşıyoruz. Bazen de arkadaşlar evlerine davet ediyorlar. Bugün yine bir bisikletçi arkadaşın evine davet etti. Orada kaldık. Günde ortalama 4 saat civarında pedal çeviriyoruz. Bu zor olmuyor mu kelimesi soruluyor. Zorluğu düşünsen yola çıkmazsın. Yaptığın işte ya bu iş zor diye bir kelime geçiyorsa o işin üçüncü adımında geri dönersin. Bundan zevk almak var. Bizimki belli bir nokta değil. Selenin üzerinde olup olduğunca çok yer görmek. Gençlere bisikletle rahatlıkla her yeri görebilirler ve gezebilirler" ifadelerini kullandı. - HATAY