70 Yaşındaki Dede Leyleklere Yuva Yaptı - Son Dakika
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70 Yaşındaki Dede Leyleklere Yuva Yaptı

70 Yaşındaki Dede Leyleklere Yuva Yaptı

Tokatlı 70 yaşındaki Yücel dede, leyleklere yuva yapmak için caminin kubbesine tırmandı. Gençlerin cep telefonuyla kaydettiği cesur dede sosyal medyayı salladı. Köy halkı, dedenin bu olağanüstü girişimine büyük bir saygıyla karşılık verirken, onun bu davranışı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Dede, bu cesur eylemiyle sadece köy halkını değil, çevredeki insanları da etkileyerek adeta bir ilham kaynağı haline geldi.

08.02.2024 13:17
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70 yaşındaki Tokatlı Yücel dede, leyleklere yuva yapmak için caminin kubbesine tırmandı. Gençlerin cep telefonuyla kaydettiği cesur dede sosyal medyayı salladı.

Tokat merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Endiz köyünde yaşayan Yücel Kale, leyleklere yuva yapmaları için caminin kubbesine tırmanarak olağanüstü bir kararlılık sergiledi. Bu beklenmedik hamle, köy sakinlerini hayrete düşürürken, gençler ise bu anları cep telefonlarıyla kaydederek olayın tanıklarından oldu. Yıllardır Endiz köyünde yaşayan ve çevresinde saygı duyulan bir kişi olarak bilinen dede, caminin kubbesine tırmanarak leyleklere yuva yapmak için böylesine cesur bir adım atması herkesi hayrete düşürdü. Köy halkı, dedenin bu olağanüstü girişimine büyük bir saygıyla karşılık verirken, onun bu davranışı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Dede, bu cesur eylemiyle sadece köy halkını değil, çevredeki insanları da etkileyerek adeta bir ilham kaynağı haline geldi. Endiz köyünde yaşanan bu olay, insanların doğaya ve çevreye olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, dedenin cesareti ve kararlılığı da takdirle karşılandı.

"Kahvedekiler düşeceğim diye korktular"

Cami minaresinde yapılan tadilat sonrası leylek yuvasının bozulduğunu söyleyen Yücel Kale, "Orada bir leylek yuvası vardı minarenin üstünde. Minareyi yeniden düzenleme yaptılar. Yuvayı bozdular. Aşağı attılar. Ben de leyleğin gelmesine bir ay kaldı. Gelecek yuvası yok. Bize beddua eder dedim. Bir yuva yapayım kubbeye gelsin hazır yuvasını bulsun dedim. ve yeniden yuvayı yaptım. Evin önünde. Oraya götürdüm. Yukarıya urganla çektim. Kubbeye götürüp yerleştirdim. Oraya da çiviledim. Oradan sonra da indim kahvedekiler de düşeceğim diye korktular. Ben niye düşeyim? Ben bana bir şey olmaz dedim. Ben kendime güvenmezsem çıkmam dedim. Leylek artık gelebilir. Yuvası kubbenin üstünde hazır" dedi.

"Buraya çıkmak cesaret ister"

Yücel Kale'nin tırmanmasına yardım eden Mehmet Sarımsak ise "Vallahi buraya çıkmak cesaret ister. Hacı babamızdan Allah razı olsun. Büyük cesaret örneği gösterdi. Ben şahsen oraya çıkamam. Ama hacı maşallah süphanallah nazar değmesin. Çok güzel bir örnek verdi. Oraya çatıya çıktı. Leyleğin yuvasını yaptı. Aşağıda biz de kendisine yardımcı olduk" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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