70 yaşındaki ihtiyar delikanlılar sporda gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika
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70 yaşındaki ihtiyar delikanlılar sporda gençlere taş çıkartıyor

70 yaşındaki ihtiyar delikanlılar sporda gençlere taş çıkartıyor

Pendik'te spor salonuna gidip fitness yapan 70 yaşındaki vatandaşlar, enerjileriyle gençlere taş çıkartıyor.

04.05.2025 10:59  Güncelleme: 11:04
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Pendik'te spor salonuna gidip fitness yapan 70 yaşındaki vatandaşlar, enerjileriyle gençlere taş çıkartıyor. İhtiyar delikanlılar sporla zinde kaldıklarını söyleyerek gençleri spor yapmaya davet ediyor.

Pendik'te 70 yaşını devirmiş ihtiyar delikanlılar gençlere adeta taş çıkartıyor. Pendik Belediyesi'ne ait spor tesislerinde faydalanan vatandaşlar; fitness, yürüyüş, pilates gibi aktivitelerle hem sağlıklı bir yaşam sürdürüyor hem de sosyal hayata daha aktif katılıyor. Kimi zaman koşu bandında kimi zaman spor aletlerinde spor yapan ihtiyar delikanlılar gençlerin az spor yapmasından dert yanıyor.

"Gençler çok az geliyor"

Spor hizmetinden faydalanan emekli Salih Zarkan, "Ben Pendik doğumluyum, 69 yaşındayım. Emekli olduğumuz için müsait zamanımız var. Bu tesisleri mümkün mertebe açık olduğu saatler kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için büyük avantaj, bu yaşta buralara gelmemiz güzel ama bence gençlerin gelmesi daha güzel. Gençler çok az geliyor. Yüzmeden faydalanıyorum. Eşimle beraber fitness ve yüzmeye geliyoruz. Burası evime çok yakın buraya her zaman gelmeye gayret ediyorum. Herkesin evine yakın spor tesislerine gitmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Tesislerden çok memnunum"

Spor tesislerinden memnun olduğunu belirten Selim Doğruyol ise, "1952 doğumluyum, 72 yaşındayım, bu tesise 2 yıldır geliyorum. Buranın başta kütüphane, yüzme ve fitness hizmetinden faydalanıyorum. Özellikle yüzmede benim performansımı gören gençlere örnek olmak için geliyorum. Burada bir sürü arkadaşlıklar edindim ve çok memnunum. Bu tesisleri kazandırdığı için Başkan bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tesisten çok memnunum. Temizliği, imkanları, evime yakın oluşu, her şeyiyle mükemmel bir tesis. Gençlere, böyle bir tesise katılamıyor ise doğada yürüyüş yapmayı, imkanları ve zamanları var ise buraya ve bu tür tesislere gelmelerini tavsiye ediyorum. Günde bir saatini ayırmak zor değil" dedi.

Öte yandan Pendik Belediyesi, emeklilere yönelik sosyal tesislerde uyguladığı indirim desteğini 2025 yılında da sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, 2025 yılında da emeklilere yönelik destekleri artırma kararı aldıklarını ifade etti.

Belediyeye ait spor tesislerinden yüzde 50 indirimli olarak faydalanan emekliler, fitness, yürüyüş, pilates gibi aktivitelerle hem sağlıklı bir yaşam sürdürüyor hem de sosyal hayata daha aktif katılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 70 yaşındaki ihtiyar delikanlılar sporda gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

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