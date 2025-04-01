70 Yaşındaki Kadın Karton Toplayarak Hayatını Kazanıyor - Son Dakika
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70 Yaşındaki Kadın Karton Toplayarak Hayatını Kazanıyor

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Konya'da 70 yaşındaki Servet Döndü, 40 yıldır karton toplayarak geçimini sağlıyor.

01.04.2025 02:11
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70 yaşındaki kadın sokak sokak karton topluyor

KONYA - Konya'da 70 yaşındaki kadın, 40 yıldır üç tekerlekli seyyar el arabası ile karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Konya'da yaşayan 70 yaşındaki Servet Döndü, yaklaşık 40 yıldır üç tekerlekli seyyar el arabası ile karton topluyor. Döndü, yaşlılık maaşı, tanıyanların yardımları, esnafın desteği ve karton toplayarak evin geçimini devam ettirmeye çalışıyor. Üç çocuğunu karton toplayarak büyüttüğümü belirten Döndü, ilerlemiş yaşına rağmen hala çalışıyor. Döndü, şimdilerde ise damadının cezaevine girmesi nedeniyle yanında olan kızı ve 2 torunuyla birlikte geçinmek için mücadele ediyor. Sabah saatlerinde evden çıkıp karton toplayan, öğle saatlerinde eve gelerek torunlarının yardımıyla kartonları indirip istifleyen Döndü, kısa bir mola sonrası tekrar mesaisine geri dönüyor. İlerleyen yaşından dolayı sağlık sorunları yaşadığını belirten Döndü, yanında taşıdığı taburesi ile karton kolileri gördüğü yerde oturarak katlayıp arabasına koyuyor. Servet Döndü, Tarihi Bedesten Çarşısında esnafın kendisini tanıdığını ve iş yerlerini önüne karton ayırarak yardım ettiğini söyledi.

Servet Döndü, 35-40 yıldır karton topladığını belirterek, "Çocuklarımı buradan kazandığım ekmek ile büyüttüm. 3 çocuğum var 3'ü de bununla büyüdü. Şimdi de kızımın çocukları benimle, babaları yok onlara bakıyorum. Sadece karton topluyorum, bundan geçimimi sağlıyorum. Allah'a şükürler olsun. Devlet yaşlılık maaşı veriyor. Ben de okuma yazma bilmediğimden kimseye güvenemiyorum. Bu işten başka da bir şey yapamıyorum. Beni tanıyanlar yardım ederse ediyor, etmezlerse yok. 3 çocuğa bakıyorum. Kolay değil hiçbir şey. Yardım edenler bayram şekeri aldı. Çocuklara götüreceğim, sevinecekler" şeklinde konuştu.

Herkese de dua ettiğini sözlerine ekleyen Döndü, "Bütün Türkiye'ye Müslümanlara duam var. Allah'ım herkesi tüm kötülüklerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel 70 Yaşındaki Kadın Karton Toplayarak Hayatını Kazanıyor - Son Dakika

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