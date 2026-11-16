73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Özdemir, Sındırgı\'da son yolculuğuna uğurlandı

73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Özdemir, Sındırgı'da son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sındırgı'nın Yağcıbedir Mahallesi sakinlerinden Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir (73) hayatını kaybetti. Özdemir'in cenaze namazı Kurtuluş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı; naaşı dualar eşliğinde Sındırgı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir (73), hayatını kaybetti.
Sındırgı'nın Yağcıbedir Mahallesi sakinlerinden, Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir için bugün öğle namazını müteakip Kurtuluş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı, dualar eşliğinde Sındırgı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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