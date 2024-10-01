73 Yaşındaki Marangozun 60 Yıllık Hikayesi - Son Dakika
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73 Yaşındaki Marangozun 60 Yıllık Hikayesi

73 Yaşındaki Marangozun 60 Yıllık Hikayesi

Gaziantep'te yaşayan 73 yaşındaki marangoz ustası Hacı Yasin Çevik, 60 yıldır aralıksız marangozluk yapıyor. 13 yaşında başladığı meslek hayatında 4 çocuğuyla birlikte çalışarak toplam 11 çocuk büyüten Çevik, mesleğini çocuklarına da öğretmekte ve bu sayede aile geleneğini sürdürmektedir. Mesleğine duyduğu saygı ve sevgiyle, sağlığı elverdiği sürece bu işi devam ettireceğini belirten Çevik, çalışmanın önemine vurgu yapıyor.

01.10.2024 10:24
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Gaziantep'te yaşayan 73 yaşındaki marangoz ustası Hacı Yasin Çevik, ustasından öğrendiği mesleğini ilerleyen yaşına rağmen 60 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki atölyesinde 4 çocuğuyla birlikte marangozluk mesleğini sürdüren Hacı Yasin Çevik, sanatkarlığıyla örnek ustalar arasında yer alıyor. Mesleğe 13 yaşında çırak olarak başlayan ve ilerlemiş yaşına rağmen severek sürdüren Çevik, bu işten kazandığı gelirle 4'ü erkek 7'si kız olmak üzere toplam 11 çocuk büyüttü. Erkek çocuklarına da kendi mesleğini öğreten ve mesleği sayesinde 10 çocuğunu evlendirip ev sahibi yapan Çevik, ustasından öğrendiği ve 60 yıldır sürdürdüğü mesleğini çocuklarıyla yaşatıyor.

Marangozluk mesleğini çocuklarının sürdürecek olmasından mutluluk duyan Çevik, mesleğini severek yaptığını ve 60 yıldır aynı heyecanla işini sürdürdüğünü söyledi. Mesleğe ilk başladığında işin inceliklerini öğrenmek için canla başla çalıştığını ve kentte adından söz ettirdiğini vurgulayan Çevik, işi sayesinde evinin geçimini sağladığını kaydetti. 73 yaşında olmasına rağmen hem boş durmamak hem de atölyesinden kopmamak için çocuklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini belirten Çevik, sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdüreceğinin altını çizdi.

"Mesleğimden hiç usanmadım, bıkmadım ve yıllardır da mesleğime devam ediyorum"

Mesleğini çok sevdiğini belirten Çevik, "Marangozluk mesleğine ilk olarak Direkçi Pazarı'nda başladım. Uzun bir süre Direkçi Pazarı'nda mesleğimi sürdürdüm. Yıllardır ailemin geçimini marangozluk mesleği sayesinde sağlıyorum. Yarının sahibi Allah'tır. İnşallah bundan sonra da ailemin geçimini bu meslek ile sağlayacağım. Mesleğimden hiç usanmadım, bıkmadım ve yıllardır da mesleğime devam ediyorum. Allah'a hamdolsun sağlığım yerinde ve çalışıyorum. Atasözümüzde de yer aldığı gibi çalışan demir paslanmaz. Her zaman için işimin başındayım. Çocuklar bazen dışarı gidip gelirler ama ben her zaman dükkanındayım" dedi.

"Bu yaşıma rağmen çalışma aşkımın gençlere örnek olmasını istiyorum"

Mesleğini erkek çocuklarına da öğrettiğini belirten Çevik, "Benim 4 erkek çocuğum var ve mesleğimi 4'ü ile birlikte yapıyorum. Marangozluk mesleği sayesinde 4'ü erkek 7'si kız toplam 11 çocuk büyüttüm ve sadece bir bekarım kaldı. Diğer çocuklarımın hepsini evlendirdim. Sürekli çalışıyorum. Çünkü ben hep çalışmayı seviyorum. Allah boş duranı sevmez. Ben de çalışarak kendimi daha iyi hissediyorum. Bu yaşıma rağmen çalışma aşkımın gençlere örnek olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ömrümüz yettiği müddetçe babamızın mesleğini sürdüreceğiz"

Baba mesleğini öğrendikleri ve sürdürdükleri için çok mutlu olduklarını belirten 39 yaşındaki Mustafa Çevik ise "Babamın bir 50-60 yıllık meslek geçmişi var. Babam çalışmayı çok seviyor ve mesleğini de çok severek yapıyor. Bize de yardımcı oluyor. Biz de ömrümüz yettiği müddetçe babamızın mesleğini sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 73 Yaşındaki Marangozun 60 Yıllık Hikayesi - Son Dakika

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