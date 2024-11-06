74 Yıllık Evlilikte Ayrılık Olmadı

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Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan ve 74 yıllık evli çift, aynı gün 14 saat arayla hayatını kaybetti, aynı anda toprağa verildi.

İlçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan, Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) çifti, cenazede de ayrılmadı. Ayşe Teke, dün sabaha karşı yaşlılık nedeniyle saat 03.30 sıralarında hayatını kaybetti. Eşinin vefatına üzülen Veli Teke ise, 14 saat sonra aynı günün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 74 yıllık evli olan ve 4 çocukları bulunan Teke çiftinin vefatı, yakınları ile mahalledeki vatandaşları da üzdü.

Hayatını kaybeden Teke çifti için bugün ilçeye bağlı Enağız Mahallesi Atatürk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çift, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - ORDU