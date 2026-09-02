Söğüt şenlikleri öncesi bir araya geldiler - Son Dakika
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Söğüt şenlikleri öncesi bir araya geldiler

Söğüt şenlikleri öncesi bir araya geldiler
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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Bilecik Valiliği Özel Kalem Müdürü Kaan Karcı, 11-12-13 Eylül'de düzenlenecek 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde hazırlık sürecini ve programı görüştü.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Bilecik Valiliği Özel Kalem Müdürü Kaan Karcı, şenlikler öncesi bir araya geldiler.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 745'incisi düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Bilecik Valiliği Özel Kalem Müdürü Kaan Karcı bir araya geldi. 11-12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde, hazırlık sürecini değerlendirmek ve şenlik programına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ikili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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