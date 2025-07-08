75 Yaşındaki Selahattin İnce, Emeklilikte Ayakkabı Boyacılığına Dönüş Yaptı

Eskişehir'de uzun yıllar belediyede şoförlük yapan 75 yaşındaki Selahattin İnce, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edip çocukluk mesleği olan ayakkabı boyacılığına başladı.

Selahattin İnce, 22 yıl önce emekli olduktan sonra meslek hayatına ara vermedi ve çalışmaya devam etti. Emekliliğinin ardından bir süre daha şoförlük yaparak hayatına devam eden İnce, yaşından kaynaklı bu mesleği bırakmak zorunda kalınca İnce, çocukken okul harçlığımı çıkartmak için yapmış olduğu ayakkabı boyacılığı işine geri dönmeye karar verdi. İlerlemiş yaşına rağmen Selahattin İnce, her sabah, sıcak soğuk fark etmeden her gün 7-8 kilometre yolu ayakkabı boyacılığı işi için Gaffar Okkan Caddesi'nden Odunpazarı Arifiye Mahallesi'ne kadar üç tekerlekli bisikletiyle gidip geliyor. İnce, malzemelerini bisikletine bağlayarak taşıyor ve gün boyunca gölgede oturarak güler yüzle müşterilerini karşılamayı bekliyor. Selahattin İnce, "Gölgede olduğum için aşırı sıcaklardan fazla etkilenmiyorum. İşimi severek yapıyorum, insanlarla muhabbet etmeyi de çok seviyorum. Sadece emeklilik maaşım yeterli olmadığı için 75 yaşında çalışmaya devam ediyorum. Tek bir isteğim var; o da Allah'tan sağlık, devletten de daha iyi maaş bekliyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR