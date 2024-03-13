75. Yıl Mahallesi'nde binlerce kişiye iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Yerel

75. Yıl Mahallesi'nde binlerce kişiye iftar yemeğinde buluştu

75. Yıl Mahallesi\'nde binlerce kişiye iftar yemeğinde buluştu

Eskişehir'de 4 mahallede de biner kişilik sabit iftar çadırları açan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan ayı boyunca mahallelerde yapacağı iftar programının ilkini 75. Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirdi.

13.03.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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Eskişehir'de 4 mahallede de biner kişilik sabit iftar çadırları açan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan ayı boyunca mahallelerde yapacağı iftar programının ilkini 75. Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirdi.

75. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kurt'a teşekkür etti. Programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşın halini hatırını sordu ve uzun uzun sohbet etti. İftarını vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Kurt, iftardan sonra da vatandaşlarla sohbet etmeyi sürdürdü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kurt, fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

"Ramazan birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır"

Başkan Kurt, iftar programında yaptığı konuşmada, "Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Biz de bu dayanışma örneğini gösterelim diye hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Her yıl 75. Yıl Mahallemizde bu iftar etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da mahallelerdeki iftar programlarına 75. Yıl Mahallemizden başladık. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah size, sağlık, sıhhat versin. Şimdiden bayramınızı kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 75. Yıl Mahallesi'nde binlerce kişiye iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika

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