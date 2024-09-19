77 Yaşında Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

77 Yaşında Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor

77 Yaşında Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor

Mehmet Demiryürek, 60 yıldır ayakkabı tamiri yaparak sevgiyle mesleğine devam ediyor.

19.09.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaklaşık 60 yıldır ayakkabı tamiri yapan 77 yaşındaki Mehmet Demiryürek, işini çok sevdiğini söyleyerek, "Allah sağlık verdiği sürece işimi yapacağım" dedi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı üzerindeki bir kahvenin içerisinde bulunan küçük bir odada yıllardır ayakkabı tamiri yapan Mehmet Demiryürek, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin arasında bulunan ayakkabı tamirciliğini çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. 77 Yaşındaki Demiryürek, 60 yıldır ayakkabı tamirciliği ile uğraştığını ifade etti.

"Bu iş severek yapılmalıdır"

Gençlerden ayakkabı tamirciliği işine rağbet olmadığını söyleyen Usta Mehmet Demiryürek, "60 senedir bu işi yapıyorum. Yaşım 77, askerden sonra da bu işin içine girdim. İşlerimiz çok güzel gidiyor. Bu meslek her zaman geçerli olan bir meslektir. Ayakkabı tamirciliğini yapan insanlar, bu işi severek yapmalıdır. Ama gençlerden bu işe herhangi bir talep yoktur. Şartlar demek ki el vermiyor ve bu sebepten dolayı bir iş tercih edilmiyor. Bu işi seviyorum ve bu yüzden de yıllardır bu işi yapıyorum çünkü sevmeyen kişi bunu yapamaz. Yaşı 77 olan bir insan bu işi yapabilir mi? Ama sevdiğim için hiç sıkılmadan yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü de çalışıyorum"

Yaşına göre çok fazla çalıştığını söyleyen Demiryürek, "Buradaki hemen hemen bütün müşterilerim benden memnundur. Yaşıma göre çok fazla çalışıyorum. Hafta içi ve cumartesi günü sabah saat 08.00'dan akşam 18.30'a kadar pazar günü ise 12.00'a kadar çalışıyorum. Bazen işler yetişmiyor. Bu yüzden pazar günü de çalışıyorum. Ben Sivaslıyım ve benim Sivas'ta çalışan 3 tane çırağım var. Onlar Sivas'ın popüler esnafı oldular. Sivas'ta tabi ki çalışanlarım vardı ama burada yok" diye konuştu.

"Mesleğimi bırakmayı hiç düşünmedim"

Ömrünün yettiği kadar mesleğini yapacağını söyleyen Demiryürek, "Mesleği bırakmayı hiç düşünmedim. Benim dönemimde askerden sonra yapabileceğim çok popüler işler vardı ama ben bu işi tercih ettim ve hala severek yapıyorum. Oğlum bu işe bir türlü ısınamadı. İşimin benden oğluma geçmesini isterdim ama maalesef oğlum fabrikada çalışmayı tercih etti. Günde en az 50 tane insanla muhatap oluyorum ve Allah sağlık verdiği sürece de işimi yapacağım" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kapaklı, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 77 Yaşında Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:56:06. #1.11#
SON DAKİKA: 77 Yaşında Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement