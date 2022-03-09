8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi

09.03.2022 16:41

8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından düzenlenen 8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına muhtarlardan siyasilere kadar toplumun...

8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi

BURSA - Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından düzenlenen 8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına muhtarlardan siyasilere kadar toplumun tüm kesimlerinden kadınları bir araya getirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıt Salonu'nda düzenlenen buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile 600'ü aşkın kadın katıldı. Çalgıcı Mektebi'nin mini konseriyle başlayan etkinlik, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü arşivinde yer alan 16 parçalık 'Geçmişten Esintiler' temalı defile ile devam etti. 'Keles Yöresi', 'İğne Oyası', 'Yeşil'den Yansımalar' ve 'Osmanlı Giysi Koleksiyonları' temalarından oluşan defile, kadınlar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlikte ayrıca, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin eserlerinin bulunduğu karma serginin açılışı da yapıldı.

Etkinliğe eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salondaki bütün masaları tek tek gezip konuklarına çiçek dağıttı. Tüm kadınların gününü kutlayan Başkan Aktaş, "Günümüzde kadın, artık hayatın her alanında var. Eşi vefat ettikten sonra ziyan sebil olmuş çok erkek gördüm ama eşi vefat ettikten sonra ziyan sebil olan kadın hiç görmedim. Bu bize kadının ne kadar güçlü olduğunu gösteren sadece bir örnek. Kadınlar gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız" dedi.

8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi
8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi
8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi

YORUMLAR
500
16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı 16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinden konser Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinden konser

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:57:57. #1.12#
SON DAKİKA: 8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement