8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi - Son Dakika

8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda toplumun tüm kesimlerinden kadınlar bir araya geldi

BURSA - Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından düzenlenen 8 Dünya Kadınlar Günü Buluşması, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına muhtarlardan siyasilere kadar toplumun tüm kesimlerinden kadınları bir araya getirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıt Salonu'nda düzenlenen buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile 600'ü aşkın kadın katıldı. Çalgıcı Mektebi'nin mini konseriyle başlayan etkinlik, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü arşivinde yer alan 16 parçalık 'Geçmişten Esintiler' temalı defile ile devam etti. 'Keles Yöresi', 'İğne Oyası', 'Yeşil'den Yansımalar' ve 'Osmanlı Giysi Koleksiyonları' temalarından oluşan defile, kadınlar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlikte ayrıca, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin eserlerinin bulunduğu karma serginin açılışı da yapıldı.

Etkinliğe eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salondaki bütün masaları tek tek gezip konuklarına çiçek dağıttı. Tüm kadınların gününü kutlayan Başkan Aktaş, "Günümüzde kadın, artık hayatın her alanında var. Eşi vefat ettikten sonra ziyan sebil olmuş çok erkek gördüm ama eşi vefat ettikten sonra ziyan sebil olan kadın hiç görmedim. Bu bize kadının ne kadar güçlü olduğunu gösteren sadece bir örnek. Kadınlar gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız" dedi.