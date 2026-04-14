Ümraniye\'de Akıl ve Zeka Oyunları Festivali: 257 öğrenci kıyasıya yarıştı

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 8. Geleneksel Ümraniye Akıl ve Zeka Oyunları Festivali, strateji ve zeka dolu mücadelelere sahne oldu. Toplam 60 okuldan 257 öğrencinin katıldığı turnuvada, minikler ve gençler zeka oyunlarında yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 8. Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Festivali, Atakent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin zihinsel gelişimine katkı sunmak, stratejik düşünme becerilerini artırmak ve akıl oyunlarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

60 okuldan 257 strateji ustası katıldı

Bu yıl 8'incisi düzenlenen festivale 32 ilkokul ve 28 ortaokul olmak üzere toplam 60 okuldan yaklaşık 260 öğrenci katılım sağladı. Organizasyon kapsamında 36 hakem görev alırken, kurulan 126 müsabaka alanında öğrenciler şampiyonluk için ter döktü. Turnuva sabah saat 10.00'da başlarken, gün boyu süren çekişmeli maçların ardından ödül töreni ile sona erdi. 6 farklı oyun kategorisinde 5'er kişiden toplam 30 öğrenci 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülük madalyalarının sahibi oldu.

İlkokuldan ortaokula geniş oyun yelpazesi

Festivalde ilkokul kategorisinde öğrenciler; Abluka, Pentago, Equilibrio, Motif ve Küre oyunlarında yarışırken; ortaokul kategorisinde ise Mangala, Abluka, Pentago, Kulami ve Küre oyunlarında turnuvalar düzenlendi. Ayrıca festivalde nesiller arası bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Dede/Nine ve Torunlar Yarışıyor" etkinliği de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik etkinliğin anlam ve önemine dikkat çekerek, "Böyle anlamlı ve önemli bir etkinliğe desteklerinden dolayı Ümraniye Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

"Bu gidişle bütün şampiyonlar Ümraniye'den çıkmış olacak"

Öğrencileri madalya ve hediyelerini takdim eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinliğe katılımdan ve çocukların zeka oyunlarına gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Aslında benim gözümde 346 tane şampiyon var ama neticede bu bir oyun ve hepsinin bir şampiyonu var. 30 gencimiz ve iki tane de babaanne ve dedemizin şampiyonluğuyla 32 kişi madalyalarını almış oldu. Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve de bu işte emeği geçen bütün öğretmenlerimizi, hocalarımızı tebrik ediyorum. Gençleri tebrik ediyorum; zararlı maddelerle ilgilenmiyorlar, yani telefon ve bilgisayar yerine işte böyle güzel zeka oyunlarıyla ilgileniyorlar. Onların anne babalarını kutluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bunu mayısta İstanbul Şampiyonası, ondan sonra da Türkiye Şampiyonası olarak devam ettireceğiz. Bu gidişle bütün şampiyonlar Ümraniye'den çıkmış olacak."

"Çocuklarımızı böyle etkinliklere yöneltmek lazım ve bunlarla sosyal olmalarını sağlamak lazım"

Başkan Yıldırım, çocukların telefon ve bilgisayar gibi zararlı alışkanlıklar yerine akıl ve zeka oyunlarına yönelmesinin önemine vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Ümraniye'de Akıl ve Zeka Oyunları Festivali'nin bu yıl 8'incisini yapıyoruz. Bugün şampiyonlar belli oldu. 57 tane ilkokul ve ortaokuldan 264 sporcumuz 5 kategoride oynadılar ve birinciler, ikinciler, üçüncüler seçildi. Burada da 30 tane öğrencimiz madalyalarını almış oldu. İnşallah mayıs ayında da İstanbul Şampiyonası'na katılacaklar, ondan sonra da Türkiye Şampiyonası olacak. Bunun önemi şu: çocuklarımız hem zekalarını geliştiriyorlar hem de telefon ve bilgisayar gibi zararlı işlerden kendilerini alıkoyuyorlar. Çocuklarımızı böyle etkinliklere yöneltmek lazım ve bunlarla sosyal olmalarını sağlamak lazım. Başta emeği geçen Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca burada görev yapan 30 küsur hakemimize de çok teşekkür ediyorum. Ödüllerimizi verdik, ailelerle birlikte çocuklarla çok güzel bir gün geçirdik. Darısı diğer çocukların başına."

8. Geleneksel Ümraniye Akıl ve Zeka Oyunları Festivali'ne Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti Ümraniye Kadın Kolları Başkanı Arife Gümüş, yarışmaya katılan okullardan öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. - İSTANBUL