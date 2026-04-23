Kayseri Kitap Fuarı\'nda çocukların keyfi yerinde

23.04.2026 10:17  Güncelleme: 10:18
Kayseri'de düzenlenen 8'inci Kitap Fuarı, yüzlerce yayınevi ve yazarla dolu etkinliklerinde çocukların heyecanını ön plana çıkarıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, fuar boyunca vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yönerge ve şikayetleri dinliyor. Fuar, 26 Nisan'a kadar açık kalacak.

8'inci Kayseri Kitap Fuarı'nda çocukların kitap heyecanı yüzlere yansırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ekipleri de vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor.

Kayseri'de kültür ve edebiyatın önemli buluşma noktalarından biri haline gelen 8'inci Kayseri Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun katılımla kapılarını açtı. Dünya Ticaret Merkezi ev sahipliğinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Sun Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleştirilen fuarda, sadece kitaplar değil, vatandaşla doğrudan iletişim de ön plana çıkıyor. Fuar alanında kurulan stantlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ekipleri aktif olarak görev alıyor. Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini yüz yüze dinleyen ekipler, çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu uygulama, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "okuyan ve okutan şehir" vizyonu doğrultusunda geleneksel hale getirilen fuar, her yaştan ziyaretçiyi kitapla buluşturuyor. Özellikle çocukların fuardaki mutluluğu dikkat çekerken, kitaplarla buluşan minik ziyaretçiler hem eğleniyor hem öğreniyor. 500'e yakın yazar, yüzlerce yayınevi ve milyonlarca kitabın yer aldığı etkinlikte, söyleşi, panel ve imza günleri de aralıksız sürüyor. Çocuklar istedikleri kitaplara ulaşmanın sevincini yaşarken, aileler de uygun fiyatlı ve zengin içerikli bir fuar deneyimi yaşıyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım desteğiyle fuara erişim kolaylaştırılıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden otobüs seferleriyle ziyaretçiler fuar alanına rahatlıkla ulaşabiliyor.

26 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Kitap Günü'nü kapsayan programıyla, Kayseri'de kültürel hayatın en önemli etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlik, Edebiyat, Kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

Advertisement
