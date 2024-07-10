8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Şehitleri Anmak İçin Düzenlendi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için düzenlenen "8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında Arnavutköy'den yola çıkan sporcular Kocaeli'ye ulaştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak amacıyla "8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" düzenlendi. Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yola çıkan yaklaşık 30 bisikletli Kocaeli'ye ulaştı. Bin 100 kilometre yol kat edecek olan sporcular, Türkiye'nin birçok şehrindeki şehitliklerinden alınan toprakları, Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan kabrine götürecek. - KOCAELİ