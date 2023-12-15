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8 yaşındaki çocuk, mahsur kalan yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
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8 yaşındaki çocuk, mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, 8 yaşındaki Selim Bulut kurtardı. Selim, tehlikeli olmasına rağmen ailesinin izin vermemesi üzerine kendi başına kediyi kurtardı.

8 yaşındaki çocuk, mahsur kalan yavru kediyi kurtardı
15.12.2023 - 12:51,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, 8 yaşındaki Selim Bulut kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Gür Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi seslerinin geldiğini fark eden aile harekete geçti. Havalandırma camının küçük olması nedeniyle aile, kediyi kurtaramadı. 8 yaşındaki Selim Bulut ise "Ben girip alayım" deyince aile tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Israrları sonucu pencereden havalandırmaya giren çocuk, yavru kediyi kurtardı. O anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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