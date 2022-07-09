826 yıllık cami kurban bayramı namazı için doldu - Son Dakika
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826 yıllık cami kurban bayramı namazı için doldu

09.07.2022 07:17

826 yıllık cami kurban bayramı namazı için dolduSİVAS Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camiye akın etti.

826 yıllık cami kurban bayramı namazı için doldu

SİVAS Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camiye akın etti.

Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 826 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Tarihi camideki atmosferi yaşamak isteyen vatandaşlar camiye gelerek safa girdi. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de namazlarını ulu camide kıldı.

Diğer yandan namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 826 yıllık cami kurban bayramı namazı için doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 826 yıllık cami kurban bayramı namazı için doldu - Son Dakika
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