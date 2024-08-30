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Isparta'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı. Kendisinin de şehit torunu olduğunu söyleyen Kadir amca, "Vatan için çalışmışlar, savaşmışlar ben bunlara değil de kime bağışlayacağım" dedi.

Isparta'da Doğancı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kadir Öztürk kendi imkanlarıyla satın aldığı 2000 model Fiat marka otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta şubesine bağışladı. Dernek tarafından kendisine teşekkür plaketi verilen Kadir Öztürk, dedelerinin de şehit ve gazi olduğunu belirterek, "Dedelerimin biri şehit, diğeri gazi, vatan için çalışmışlar, savaşmışlar ben bunlara değil de kime bağışlayacağım. Elimden geldiğince yardım yapacağım. İnşallah güle güle kullanırlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gazze için 4 bin 500 euro bağış yaptığını söyleyen Kadir amca duygusal anlar yaşayarak, "Onlar açken, biz tok gezemeyiz. Çoluk çocuk şehit düşüyor. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Bankaya 5 bin euro yatırmıştım, 4 bin 500 eurosunu gönderdim bana Allah razı olsun deseler yeterli. Çocuklar ölüyorlar, ellerinde tencere aç susuz geziyorlar. Su yok, yemek yok savaş bir yandan devam ediyor. Acımazsızlar, kıyım yapıyorlar" diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çifte gurur yaşadığını söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yanı sıra bizim için derneğimiz adına da bir gurur günü. Geçen hafta amcamızın derneğe aracını bağışlayacağını duyduğumuzda hepimiz gururlandık, sevindik ve mutlu olduk. Amcamızla noter işlemlerini ve rapor işlemlerinden sonra hem derneğimizi ziyaret etmesini hem de yaşadığımız yeri, bizim için de ikinci evimiz olarak kabul ettiğimiz dernek binamızı görmesini ve bu konuyla alakalı daha bir güven kazanmasını istedik. Geldi gördü noter işlemlerinden sonra aracımızı aldık, teslim aldıktan sonra da amcamızı dernek binamızda misafir ettik. O an için duygu dolu anlar yaşandı, hem amcamız adına hem derneğimiz şehit aileleri ve gaziler adına" şeklinde konuştu.

"Kadir amca diğer illerimiz de örnek oldu"

Konuşmasının devamında Kadir Öztürk'e teşekkürlerini ileten Başkan Savcı, "Bunu dernek üyelerimizle paylaştığımızda da böyle bir duyarlı vatandaşların olduğunu, bizlere destek verdiğini görmüş oldular. Dernek olarak hiçbir zaman talep eden değil, kabul eden bir dernek olma bilinciyle her zaman yaşadık. Kadir Öztürk amcamız Doğancı Mahallesi sakinlerinden, şimdiye kadar tek başına yaşamış. Böyle bir kararı almasına sebep de demek ki diyoruz ki derneğimiz adına güzel işler başarmışız birilerinin dikkatini çekmişiz oldukça. Bizler için de güzel, yakışır ve yarışır hizmet binamıza da bir aracımız olmuş oldu. Bu konuyu genel başkanımızla da paylaştıktan sonra diğer illerimize de bu tarz duyarlı vatandaşlarımız emsal olmuş oldu. Kadir amcamızdan Allah razı olsun ben de derneğimiz şehit aileleri ve gaziler adına çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Rabbim ondan razı olsun" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA