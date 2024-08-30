85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı

85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı

Isparta'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kadir Öztürk, kendi imkanlarıyla satın aldığı otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışladı. Kadir amca, dedelerinin de şehit ve gazi olduğunu belirterek, 'Vatan için çalışmışlar, savaşmışlar ben bunlara değil de kime bağışlayacağım' dedi. Dernek başkanı Ali Savcı, Kadir amcanın duyarlılığını örnek göstererek teşekkür etti.

30.08.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı. Kendisinin de şehit torunu olduğunu söyleyen Kadir amca, "Vatan için çalışmışlar, savaşmışlar ben bunlara değil de kime bağışlayacağım" dedi.

Isparta'da Doğancı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kadir Öztürk kendi imkanlarıyla satın aldığı 2000 model Fiat marka otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta şubesine bağışladı. Dernek tarafından kendisine teşekkür plaketi verilen Kadir Öztürk, dedelerinin de şehit ve gazi olduğunu belirterek, "Dedelerimin biri şehit, diğeri gazi, vatan için çalışmışlar, savaşmışlar ben bunlara değil de kime bağışlayacağım. Elimden geldiğince yardım yapacağım. İnşallah güle güle kullanırlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gazze için 4 bin 500 euro bağış yaptığını söyleyen Kadir amca duygusal anlar yaşayarak, "Onlar açken, biz tok gezemeyiz. Çoluk çocuk şehit düşüyor. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Bankaya 5 bin euro yatırmıştım, 4 bin 500 eurosunu gönderdim bana Allah razı olsun deseler yeterli. Çocuklar ölüyorlar, ellerinde tencere aç susuz geziyorlar. Su yok, yemek yok savaş bir yandan devam ediyor. Acımazsızlar, kıyım yapıyorlar" diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çifte gurur yaşadığını söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yanı sıra bizim için derneğimiz adına da bir gurur günü. Geçen hafta amcamızın derneğe aracını bağışlayacağını duyduğumuzda hepimiz gururlandık, sevindik ve mutlu olduk. Amcamızla noter işlemlerini ve rapor işlemlerinden sonra hem derneğimizi ziyaret etmesini hem de yaşadığımız yeri, bizim için de ikinci evimiz olarak kabul ettiğimiz dernek binamızı görmesini ve bu konuyla alakalı daha bir güven kazanmasını istedik. Geldi gördü noter işlemlerinden sonra aracımızı aldık, teslim aldıktan sonra da amcamızı dernek binamızda misafir ettik. O an için duygu dolu anlar yaşandı, hem amcamız adına hem derneğimiz şehit aileleri ve gaziler adına" şeklinde konuştu.

"Kadir amca diğer illerimiz de örnek oldu"

Konuşmasının devamında Kadir Öztürk'e teşekkürlerini ileten Başkan Savcı, "Bunu dernek üyelerimizle paylaştığımızda da böyle bir duyarlı vatandaşların olduğunu, bizlere destek verdiğini görmüş oldular. Dernek olarak hiçbir zaman talep eden değil, kabul eden bir dernek olma bilinciyle her zaman yaşadık. Kadir Öztürk amcamız Doğancı Mahallesi sakinlerinden, şimdiye kadar tek başına yaşamış. Böyle bir kararı almasına sebep de demek ki diyoruz ki derneğimiz adına güzel işler başarmışız birilerinin dikkatini çekmişiz oldukça. Bizler için de güzel, yakışır ve yarışır hizmet binamıza da bir aracımız olmuş oldu. Bu konuyu genel başkanımızla da paylaştıktan sonra diğer illerimize de bu tarz duyarlı vatandaşlarımız emsal olmuş oldu. Kadir amcamızdan Allah razı olsun ben de derneğimiz şehit aileleri ve gaziler adına çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Rabbim ondan razı olsun" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Kadir Öztürk, Türkiye, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı - Son Dakika


17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement