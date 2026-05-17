87 Yaşındaki Hafıza Belgesi Verildi
87 Yaşındaki Hafıza Belgesi Verildi

17.05.2026 19:29
Bolu'da düzenlenen "Hafız Kal" Türkiye Finali'nde, 87 yaşındaki hafız İbrahim Demir'e hafızlık belgesi takdim edildi.

Bolu'da Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından organize edilen "Hafız Kal" Türkiye Finali gerçekleştirildi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, 87 yaşındaki hafız İbrahim Demir'e hafızlık belgesini verdi. 1939 doğumlu olan ve uzun yıllar kalıpçı ustası olarak çalışan Demir'in hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim ile bağını hiç koparmadığı belirtildi. BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Karaköse tarafından da Demir'e "Hayat Rehberi Kur'an" isimli kitap seti hediye edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

