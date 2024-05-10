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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis kıyafeti giyerek araç sürücülerine emniyet kemeri taktıran 9 yaşındaki Elif'e fahri trafik dedektifi kimliği verildi.

Bandırma Günaydın Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde 9 yaşındaki Elif'in polis kıyafeti giyerek araçları durdurup, sürücülere emniyet kemeri taktırması basına yansımıştı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü küçük Elif'in bu davranışını ödüllendirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş beraberindeki polislerle birlikte küçük Elif'i ziyaret ederek kendisine 'fahri trafik dedektifi' kimliğini ve diğer hediyeleri takdim etti. Ayrıca küçük Elif'i onore ederek bu davranışın herkese örnek olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR