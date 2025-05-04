9 Yaşındaki Muhammed'in Tedavi Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

9 Yaşındaki Muhammed'in Tedavi Çağrısı

9 Yaşındaki Muhammed\'in Tedavi Çağrısı

Duchenne Musküler Distrofi ile mücadele eden Muhammed Azam, hayırseverlerden destek bekliyor.

04.05.2025 16:06
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Azam Yıldız, ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Genetik geçişli ve ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan DMD nedeniyle her geçen gün kaslarını kaybeden küçük Muhammed, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Muhammed Azam'ın annesi Elif Yıldız, oğlunun yaşama tutunabilmesi için kamuoyuna çağrıda bulunarak, yurt dışında uygulanan ancak oldukça yüksek maliyetli olan tedavi süreci için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhammed Azam, henüz 9 yaşında bir çocuk. Her çocuk gibi onun da hayalleri, oyunları ve yaşama sevinci var. Ancak bu hastalık, onu her geçen gün hayattan koparıyor. Bu tablo hepimizin vicdanına dokunmalı. Böyle durumlar, toplum olarak sınandığımız anlardır. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu çocuğun tedavi sürecine katkı sunabiliriz. Sessiz kalmak, bir çocuğun göz göre göre hayattan kopmasına seyirci kalmaktır. Herkesi devletimizin desteği ve izni ile devam eden bu çağrıya kulak vermeye davet ediyorum." dedi.

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp ise yaptığı açıklamada, Muhammed'in yaşama tutunabilmesi için toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Elif Yıldız, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 9 Yaşındaki Muhammed'in Tedavi Çağrısı - Son Dakika

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