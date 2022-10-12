Huzurevinde tartışan 89 ve 94 yaşındaki iki adam mahkemelik oldu! İkili, duruşmaya katılamayınca mahkeme heyeti ifade almak için huzurevine gitti

Adalet Bakanlığınca, adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürüttüğü 'evde adalet hizmeti' memnuniyeti arttırıyor. Adalet hizmetlerinde yargıya güvenin arttırılmasına da katkı sağlayan 'evde adalet hizmeti' uygulamasının bir örneği Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde de gerçekleşti.

MAHKEME HEYETİ HUZUREVİNE GİTTİ

Yeniceköy Mahallesinde bulunan Fatma Göztepe Huzurevinde kalan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. 25 Nisan 2022'de tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı. İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

DURUŞMAYA KATILMAYACAN VATANDAŞLAR EVLERİNDE DİNLENİYOR

Adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve erişilebilir adaletin eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek duyulmaksızın bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi hedefleniyor. Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.