Uluslararası Bergama Kermesi Sona Erdi - Son Dakika
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Uluslararası Bergama Kermesi Sona Erdi

06.07.2026 13:46  Güncelleme: 14:57
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1937'den bu yana Atatürk'ün talimatıyla düzenlenen 90. Uluslararası Bergama Kermesi, bir hafta süren konser, panel ve gösterilerin ardından ödül töreniyle tamamlandı.

Haber: Oben ULU

(İZMİR) - Türkiye'nin ilk, dünyanın en köklü yerel festivalleri arasında gösterilen ve 1937 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla aralıksız olarak sürdürülen 90. Uluslararası Bergama Kermesi, birbirinden renkli ve yoğun katılımlı etkinliklerin ardından ödül töreniyle sona erdi.

"Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci yerel festivali" unvanını taşıyan Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında bir hafta boyunca konserler, konferanslar, paneller, halk oyunları gösterileri, sportif faaliyetler, çocuk tiyatroları, yerel müzik grupları ve koroların konserleri, resim, fotoğraf ve çini sergileri ile çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirildi."

"Bergama'nın Düğünü" olarak adlandırılan şenlikler, ilçe halkının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce konuğu ortak coşkuyla bir araya getirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserlerde sevilen sanatçılar Bergamalılarla buluştu."

Kermes kapsamında Derya Bedavacı, Ceren Özdemir, Sakiler, Gökçe, Hüseyin Turan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Müzikleri Orkestrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zamanede Bir Hal Müzik Topluluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Merve Mete; Kozak Günü Etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Gülce Atalay sahne aldı. Çamlıpark'ta düzenlenen panel ve konferanslarda gazeteci ve akademisyenler yurttaşlarla buluştu.

Kermesin merakla beklenen son gününde heyecan, geleneksel etkinliklerin adresi olan Kozak Yaylası'nda başladı. Konuk halk oyunları ekiplerinin sergilediği farklı yörelerin kültürel zenginliklerini yansıtan renkli dans gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Festivalin büyük final konseri ise Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Merve Mete'nin dinamik performansıyla gerçekleştirildi.

"BU BÜYÜK KÜLTÜR HAREKETİNİN 90. YILINA ULAŞMASI GURUR KAYNAĞI"

Konserlerin ardından düzenlenen ödül töreniyle 90. Uluslararası Bergama Kermesi resmen sona erdi. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, 90 yıllık köklü geleneği başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Çelik, Uluslararası Bergama Kermesi'nin sadece bir festival değil, Bergama'nın geçmişten geleceğe taşıdığı ortak hafızasının ve kültürel zenginliğinin en önemli simgelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Çelik,  "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla başlayan bu büyük kültür hareketinin 90. yılına ulaşması hepimizin için gurur kaynağıdır. Bergama'nın tarihine yakışır şekilde hazırladığımız programla, sanatın, kültürün, bilim ve dayanışmanın bir araya geldiği dolu dolu bir hafta yaşadık. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel, daha kapsamlı kermeslerde yeniden bir araya geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Bergama Kermesi Sona Erdi - Son Dakika

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