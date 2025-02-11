90 Yaşındaki Adamın Vasiyeti Yerine Getirildi - Son Dakika
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Yerel

90 Yaşındaki Adamın Vasiyeti Yerine Getirildi

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Celil Gülen, 90 yaşında vefat etti ve cenazesi 50 yıllık Murat 124 ile taşındı.

11.02.2025 17:45
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te 90 yaşında hayatını kaybeden Celil Gülen, vasiyeti üzerine son yolculuğuna yarım asırlık Murat 124 model arabası ile uğurlandı.

Bilecik'in Pelitözü mahallesinde, 90 yaşındaki Celil Gülen hayatını kaybetti. Gülen'in, "tabutunun 29 yıl önce satın aldığı 1975 model Murat 124 marka aracıyla taşınması" şeklindeki vasiyeti, ailesi tarafından yerine getirildi.

Evinin önünde helallik istenen Celil Gülen'in cenazesi, 50 yaşındaki aracının üzerine yüklenerek, cenaze namazının kılınacağı Osmangazi Camisi'ne getirildi. Celil Gülen, cenaze namazının ardından Pelitözü mahalle mezarlığına defnedildi.

"Vasiyetini yerine getirdik"

Celil Gülen'in vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulunan damadı Osman Bal, "Rahmetli nur içinde yatsın bir vasiyeti vardı. 'Benim bu arabam cenaze arabası olsun' dedi. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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