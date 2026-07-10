Köyünün yoluna ilk sıcak asfaltı 90 yaşındaki İlyas amca döktü - Son Dakika
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Köyünün yoluna ilk sıcak asfaltı 90 yaşındaki İlyas amca döktü

Köyünün yoluna ilk sıcak asfaltı 90 yaşındaki İlyas amca döktü
10.07.2026 11:17  Güncelleme: 11:19
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Arapdede-Sarıdayı Grup Köy Yolu'nda BSK asfalt çalışması başladı. 90 yaşındaki İlyas amca, Vali Sözer ile birlikte finişere binerek ilk asfaltı döktü. Proje kapsamında 10 km'lik yolun 4 km'lik kısmı 34,6 milyon lira maliyetle asfaltlanacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede-Sarıdayı Grup Köy Yolu'nda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlanırken, ilk asfaltı 90 yaşındaki İlyas amca döktü

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede-Sarıdayı Grup Köy Yolu'nda 2026 yılı asfalt programı kapsamında yürütülen BSK asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından bitümlü sıcak karışımı zemine homojen, pürüzsüz ve istenilen kalınlıkta seren finişere binen Vali Sözer, yanına 90 yaşındaki İlyas amcayı aldı. İlk asfalt dökümünü makinenin tuşuna basarak gerçekleştiren İlyas amca, köyüne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı da katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam uzunluğu 10 kilometre olan Arapdede-Sarıdayı Grup Köy Yolu'nun 6 kilometrelik bölümü 2025 yılında tamamlanırken, 2026 yılı yatırım programı kapsamında kalan 4 kilometrelik bölümde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 34 milyon 600 bin lira maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında 6 metre genişliğinde ve 8 santimetre sıkıştırılmış kalınlıkta asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yol yapımında kullanılacak yaklaşık 4 bin 600 ton asfalt için gerekli 4 bin 350 ton agrega malzemesi ise İl Özel İdaresinin mobil kırıcı ve mobil elek tesislerinde üretiliyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma kavuşması için yol yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Köylerimizin ulaşım standardını yükseltmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazaryeri, Belediye, 3. Sayfa, Bilecik, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyünün yoluna ilk sıcak asfaltı 90 yaşındaki İlyas amca döktü - Son Dakika

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