94 Yaşındaki Salih Arslan: Hareket Hayat Verir

Aydın'da yaşayan 94 yaşındaki Salih Arslan, yaşına rağmen gösterdiği fiziksel performansla dikkat çekiyor. Günlük işlerini kendi başına yapan Arslan, odun kesimi gibi güç gerektiren işleri bile yardım almadan gerçekleştiriyor. İlerlemiş yaşına rağmen dinçliğiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Arslan, hayatı boyunca çalışmayı hiç bırakmadığını söyledi. Kendi işini kendi görmeye alışkın olduğunu ifade eden Arslan, "Hareketli olmak insanı ayakta tutuyor" dedi.

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrına da değinen Arslan, gençlere tavsiyelerde bulundu. Erken kalkmanın ve doğal beslenmenin önemine dikkat çeken Arslan, "Sabah erken kalkacaksın, doğal yiyeceksin, çalışacaksın. O zaman vücut sağlam kalır" diye konuştu. - AYDIN