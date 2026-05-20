Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Kore Gazisi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Karakurt (95), uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün hayatını kaybeden gazi için cenaze töreni düzenlendi. Karakurt'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Birecik'te defnedildi.
Törene, Birecik kaymakamı Mustafa Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Sakıp Yaşar, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA
