96 Yaşındaki İbrahim Özkan'ın Yaşam Tarzı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

96 Yaşındaki İbrahim Özkan'ın Yaşam Tarzı

96 Yaşındaki İbrahim Özkan\'ın Yaşam Tarzı
01.06.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Özkan, uzun yaşamını çalışkanlık, sigaradan uzak durma ve iyi ilişkilerle sağladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki İbrahim Özkan, uzun ve sağlıklı yaşamını sigaradan uzak durmaya, çalışkanlığa ve insanlarla kurduğu iyi ilişkilere bağlıyor.

Akmeşe Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki İbrahim Özkan, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, üretkenliği ve çevresiyle kurduğu dengeli ilişkilerle dikkat çekiyor. Gençlik yıllarından bu yana çalışmayı hiç bırakmayan, sigaradan uzak duran ve hayatı boyunca kavgalardan kaçınan 5 çocuk babası Özkan, uzun ömrünü bu yaşam felsefesine borçlu olduğunu söylüyor.

İbrahim Özkan, 30 yaşına kadar birçok işte çalıştığını söyleyerek, "30 yaşımdan sonra Akmeşe'deki okulda aşçı olarak çalışmaya başladım. Ardından 60 yaşında emekli oldum. Emekli olduktan sonra hanımım ile bağ, bahçe işleriyle uğraştık. O öldükten sonra bana da kızım bakmaya başladı" dedi.

"Hiç sigara içmedim"

Hayatında hiç sigara içmediğini ifade eden Özkan, "Çalışmakla sağlığımı korudum, yatsaydım koruyamazdım. Çalışan adam sağlam olur. Çalışırken gündüzleri uyku bilmezdim. Akşam yatar uyurdum, sabah 06.00'da kalkar işe giderdim. Akşam da yatsı namazını kıldıktan sonra yatardım. Vaktimi böyle, çalışmayla geçirdim" diye konuştu.

"Çalıştıkça kendimi dinç hissederdim"

İbrahim Özkan, özellikle gençlere de çalışmalarını tavsiye ederek, "Gençlerin de çalışmaları lazım. Çalışmazlarsa vücut sağlıklı olmaz, tembelleşir ve daha çok hasta olur. Bana doktor da, 'Çalışan adam hap yutmaz' demişti. Bende hep çalıştım. Zaten iş yapmaya da çok meraklıydım. Yatmayı sevmezdim, çalıştıkça kendimi dinç hissederdim" şeklinde konuştu.

"O gitti ben kaldım"

Eşi Sabriye'nin 2014 yılında, 80 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğini anlatan Özkan, ona duyduğu sevgiyi şöyle dile getirdi:

"Eşimi hiç unutmadım. Hatta bazen rüyada görüyorum. Unutamıyoruz, kimse unutulmuyor. Ben yine de görüyorum onu. Onunla çok iyi geçinirdik, hiç kavgamız olmadı. Ben zaten kavga etmezdim. Ona da hiç iş yaptırmazdım. 'Sen otur, ben yaparım' derdim. Bahçede hep ben çalışırdım. Eşim kalp rahatsızlığı dolayısıyla vefat etti. O gitti ben kaldım"

"Ben bu yaşa geldim, hiçbir komşuyla kavga etmedim"

İbrahim Özkan, hayatı boyunca hiç kimseyle kavga etmediğini de vurgulayarak, "Herkes iyi geçinsin. Bu dünya gelip geçici, insanlara birbirlerine iyi davranmalarını tavsiye ederim. Ben bu yaşa geldim, hiçbir komşuyla kavga etmedim. Bu dünya kimseye kalmayacak. Gençlerin de anne ve babalarını dinlemeleri lazım. Ben askere gidene kadar babamı dinledim. Ne dediyse yaptım. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İbrahim Özkan, kocaeli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 96 Yaşındaki İbrahim Özkan'ın Yaşam Tarzı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:21:04. #7.12#
SON DAKİKA: 96 Yaşındaki İbrahim Özkan'ın Yaşam Tarzı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.