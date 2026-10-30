97 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Arkan, Yatağan\'da toprağa verildi

97 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Arkan, Yatağan'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatağan'ın son Kore gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 97 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Arkan, Garnizon Komutanlığınca düzenlenen tören ve protokol üyelerinin katılımıyla Zeytinköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
IHAAW133409-GEN/30-10-2026
- Yatağan'da Kore Gazisi hayatını kaybetti
(Fotoğraflı)
Habib Özen MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinin son Kore gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 97 yaşında hayatını kaybetti. Arkan, garnizon komutanlığınca düzenlenen tören ve protokol üyelerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Hasan Arkan, 29 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde, yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde yaşamını yitirdi. Gazinin cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Turgut Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Garnizon Komutanlığınca düzenlenen törenle ve protokol üyelerinin katılımıyla Zeytinköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(OD-Y)
30.10.2026 13: 35: 40 TSI
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