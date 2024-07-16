98 Yaşındaki Kaya Bulut, Yarım Asırlık Arabasını Satmıyor - Son Dakika
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Yerel

98 Yaşındaki Kaya Bulut, Yarım Asırlık Arabasını Satmıyor

Sivas'ta yaşayan 98 yaşındaki Kaya Bulut, yarım asır önce aldığı aracını satmaya kıyamadı. Bulut, yaklaşık 15 yıldır garajda sakladığı aracını tamir ettirerek tekrar binip gezmek isterken cenazesinin de bu araçla kaldırılmasını istiyor. Aracıyla dört gün süren yolculuğun ardından hacca gittiğini söyleyen Bulut, arabayı tekrar çalıştırmak istediğini belirtti. Bulut'un oğlu Nevzat Bulut ise babasının arabayı satmamakta kararlı olduğunu ve tekrar tamir ettirip kullanacağını söyledi.

16.07.2024 10:01
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Sivas'ta yaşayan 98 yaşındaki Kaya Bulut, yarım asır önce aldığı aracını satmaya kıyamadı. Bulut, yaklaşık 15 yıldır garajda sakladığı aracını tamir ettirerek tekrar binip gezmek isterken cenazesinin de bu araçla kaldırılmasını istiyor.

Sivas'ta yaşayan 98 yaşındaki Kaya Bulut, yaklaşık yarım asır önce aldığı ve uzun yıllar kullanarak binlerce kilometre yol katettiği aracını satmaya kıyamadı. Aracını 15 yıl önce emekliye ayırdıktan sonra garajında saklayan Bulut, şimdi onu yenileyerek tekrar trafiğe çıkmanın hayallerini kuruyor. Öldükten sonra cenazesinin bu araçla taşınmasını vasiyet eden Bulut, "Bu arabayla birçok vilayete fırın yapmaya gittim. En önemlisi de hacca gittim. Şimdilerde bu aracı tekrar çalıştırmak istiyorum" dedi.

Yarım asırlık aracıyla dört günde hacca gitti

Aracıyla dört gün süren yolculuğun ardından hacca gittiğini söyleyen 98 yaşındaki Bulut, "Bu arabayı ben 1976 yılında aldım. Tüm arabalardan güzeldi. Yurt dışından gelen bir gurbetçiden aldım. Bu arabayla birçok vilayete fırın yapmaya gittim. 1977 yılında hacca gittim. Annemi ve dayımı da götürdüm. Bu arabayla hacca dört günde gittim. Arabamı satmak istemiyorum. Garaja koyduk yaklaşık 15 senedir burada duruyor. Tekrar çalıştırmak istiyorum" diye konuştu.

"Halen arabayı çalıştırıp binip gezeceğini söylüyor"

"Babam bu aracı asla satmıyor, tekrar tamir ettirip bineceğini söylüyor" diyen Nevzat Bulut ise, "Bu araba 48 yıldır bizde. Yaklaşık 15 yıldır da burada garajda duruyor. Plakası falan bile halen duruyor ancak trafikten düştüğü için burada duruyor. Gelip geçen gören şaşırıyor soruyor. Babam asla satmıyor. Ben bunu yaptırıp tekrar çalıştıracağım diyor. Böyle bir tutkusu var. Şu an 98 yaşında. Halen arabayı çalıştırıp binip gezeceğini söylüyor. Ben ölürsem beni bu arabayla götürün diye bize vasiyet etti. Bu araba çalışmazsa bile at arabasının arkasına bağlayın benim cenazemi de bu arabaya koyup yukarı tekkeye beni bu arabayla götürün diyor. Babam fırın ustasıydı. Türkiye'nin dört yanına fırın yaptı. O fırınların tüm malzemesini bu arabayla taşırdı. Bu araba tam bir emektar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 98 Yaşındaki Kaya Bulut, Yarım Asırlık Arabasını Satmıyor - Son Dakika

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