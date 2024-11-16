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AB Büyükelçileri Kütahya'da

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve büyükelçiler, Kütahya Vali'sini ziyaret etti, işbirliği vurgulandı.

16.11.2024 00:22
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret, büyükelçilerin Kütahya'daki çeşitli temasları kapsamında gerçekleşti.

Vali Musa Işın, yaptığı konuşmada Kütahya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, Avrupa Birliği ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Işın, "Kütahya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir kültürel mirasa sahip önemli bir merkezdir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin güçlenmesi, yalnızca şehrimiz değil, ülkemiz için de büyük bir kazanım olacaktır. Büyükelçilerimizin burada bulunması, şehrimizin tanıtımı ve işbirliği imkanlarının artması açısından çok değerlidir" dedi.

Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ise, Kütahya ziyaretinin iki taraf arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendireceğine inandığını belirterek, "Sayın valimize sıcak misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği olarak, Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Vali Işın, konuklarına teşekkür ederek, iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AB Büyükelçileri Kütahya'da - Son Dakika

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