AB kurumlarında çalışan personel İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

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Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan 100'ü aşkın personel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve AB'nin bu konudaki etkisizliğini protesto etti.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan 100'ü aşkın personel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve AB'nin bu konudaki etkisizliğini protesto etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu bölgedeki Schuman Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteride protestocular, kan lekeli beyaz kefenleri simgeleyen sarılı bezlerle sembolik bir cenaze töreni gerçekleştirdi. Gösteriye destek veren katılımcılar, üzerlerinde "Uluslararası Hukuk", "Avrupa Birliği Antlaşmaları" ve "Soykırım Sözleşmesi" yazılı olan sembolik cenazelerin önüne çiçek bıraktı.

Göstericilerden biri yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği kurumlarının üzerine kurulu olduğu prensip ve değerleri savunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. İnsan hakları, insan onuru ve özgürlük değerlerine inandıkları için Avrupa Birliği kurumlarında çalıştıklarını ifade eden protestocular, amaçlarının siyaset yapmak değil, Avrupa değerlerini savunmak olduğunu vurguladı. Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini ve Avrupa'nın temsil ettiği değerlerin öldüğünü vurgulayan göstericiler, Gazze'deki savaşta hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Gösterinin organizatörlerinden Manus Carlisle, "Barışçıl gösteri, AB kurumlarında ve çevredeki kurumlarda çalışan yüzlerce personelin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi" dedi.

AB Komisyonu'ndan ise protestoya ilişkin bir açıklama yayınlanmadı. - BRÜKSEL