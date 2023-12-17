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Abant Gölü'nde 13. Geleneksel Hamsi Festivali - Son Dakika
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Abant Gölü'nde 13. Geleneksel Hamsi Festivali

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda binlerce öğrenci tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali gerçekleştirildi. Festivale 42 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı ve 2 ton hamsi tüketildi. Soğuk havaya rağmen katılımcılar müzik eşliğinde horon oynadı.

Abant Gölü\'nde 13. Geleneksel Hamsi Festivali
17.12.2023 - 16:06,
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Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda binlerce öğrenci tarafından 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Abant Hamsi Festivali, soğuk bir günde Abant Gölü Milli Parkı'nda yapıldı. Festivale 42 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı. 2 ton hamsinin tüketildiği etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Soğuk havada zemin çamur olmasına rağmen binlerce katılımcı müzik eşliğinde horon oynadı.

Festivale ilginin yoğun olduğunu söyleyen öğrenci Adilcan Tursun, "Festivalimize 42 üniversite katılım sağladı. Bolu'dan da yoğun katılım oldu. Yaklaşık 3 bin kişilik bir etkinlik oldu. Eğlenceli ve güzel geçiyor. Yöresel sanatçılarımız geliyor. Hep beraber horonlar oynuyoruz, eğleniyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Abant, Bolu, Son Dakika

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