ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor

28.02.2022 13:37

ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyorANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak için akıllı kavşakların sayısını arttırıyor.

ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak için akıllı kavşakların sayısını arttırıyor.

Ankara trafiğini rahatlatarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayan projeleri başkentlilerle buluşturan ABB, özellikle pik saatlerde trafik yoğunluğunun olduğu anayolları Akıllı Kavşak Sistemleri ile donatıyor. Trafik yoğunluğunun arttığı noktalara nefes aldıran sistem; anayol, yan yol ve sola dönüşlere yerleştirilen loop dedektör ve yaya butonları aracılığıyla çalışıyor. Sistem ayrıca kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki araç yoğunluğu bilgisini alarak trafik ışıklarının sürelerini anlık olarak belirliyor.

Kent genelinde sayısını artırdıkları Akıllı Kavşak Sisteminin trafik düzenine büyük katkı sağlayarak trafiği rahatlattığını belirten Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Mehmet Karabayır, şu bilgileri paylaştı:

"Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü olarak başkentimizi Akıllı Kavşak Sistemleri ile donatmaya devam ediyoruz. 2019 yılı itibarıyla çalışmalarımıza hız vererek kavşak sayımızı 142 adede çıkarttık. Bu kavşakların en büyük avantajı trafik ışıklarının sürelerini en verimli şekilde dağıtması. Kırmızı ışıkta bekleme sürelerini en aza indiren sistemimiz trafiğe büyük katkı sağlıyor. Bizler bu sistemi kendi teknik personelimizle ve altyapımızı kullanarak kuruyoruz. Bu sayede yüzde 80 oranında tasarruf sağlıyoruz. Şu anda Ankara genelinde kavşaklar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor."

Trafik ışıklarının süresi yoğunluğa göre değişiyor

Akıllı Kavşak Sistemi sürücülerin kırmızı ışıkta bekleme sürelerini minimum seviyeye çekerek ve zaman kaybının önüne geçirerek sürücülere avantaj sağlıyor. Sistem pik saatlerde trafik sürelerini en verimli şekilde dağıtırken, yoğunluğun olmadığı saatlerde ise kırmızı ışıkta bekleme sürelerini kısaltıyor. Mevcut sistemlerde süreler sabit olarak verildiği için araçların bulunmadığı yollarda yeşil ışık yanarken bu sistem sayesinde araç olmayan veya araçların az olduğu yönlerden kazanılan süreler sayesinde kırmızı ışıkta bekleme süreleri en aza iniyor. Bu kapsamda Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi-Süleymaniye Caddesi- Şehit Tezcan Özdemir Caddesi kesişimi, Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi -Selimiye Caddesi- Köroğlu Caddesi kesişimi, Keçiören ilçesi Seval Caddesi- Nevşehir Caddesi kesişiminde de akıllı kavşak çalışması yapılması için planlama yapılıyor.

ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor
ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor
ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor

YORUMLAR
500
Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyor Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyor Son dakika haber... Başkan Yavaş, 'Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı' tanıttı Son dakika haber... Başkan Yavaş, 'Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı' tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başlıyor! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:45:11. #1.13#
SON DAKİKA: ABB başkent trafiğini rahatlatan akıllı kavşakların sayısını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement